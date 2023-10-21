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ترحيل 9280 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

10/21/2023 2:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 27/ 3 /1445هـ الموافق 12/ 10 /2023م حتى 3 / 4 / 1445هـ الموافق 18/ 10 /2023، عن ترحيل 9280 مخالفًا.
المخالفون 15453.
- الإقامة 9865.
- أمن الحدود 3610.
- نظام العمل 1978.
المتسللون
- 782 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة.
- %68 يمنيون.
- %29 إثيوبيون.
- %3 جنسيات أخرى.
- 25 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية.
- 8 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة.
الإجراءات
- 46907 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 39198 رجلا.
- 7709 نساء.
- 41633 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 1795 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 9280 رحلوا.

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