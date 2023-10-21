ترحيل 9280 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 27/ 3 /1445هـ الموافق 12/ 10 /2023م حتى 3 / 4 / 1445هـ الموافق 18/ 10 /2023، عن ترحيل 9280 مخالفًا. المخالفون
15453.
- الإقامة 9865.
- أمن الحدود 3610.
- نظام العمل 1978. المتسللون
- 782 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة.
- %68 يمنيون.
- %29 إثيوبيون.
- %3 جنسيات أخرى.
- 25 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية.
- 8 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات
- 46907 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 39198 رجلا.
- 7709 نساء.
- 41633 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 1795 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 9280 رحلوا.
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