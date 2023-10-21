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7 أشهر تمنح نوير الفضية

10/21/2023 2:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نجاح وتميز يخرج من وسط المعناة والظروف الصعبة، الشابة نوير الحربي، التي تعاني من إعاقة حركية بسبب حادث سير سبب لها شللا نصفيًا لكن الإعاقة لم توقفها عن التميز، وكان مقابل الإعاقة حب وسعى للنجاح وطموح وتفاؤل، إذ استطاعت أن تكمل تعليمها الجامعي، ولم يتوقف الطموح عند ذلك، بل أصبحت أول لاعبة كرة طاولة بالقصيم مع نادي الرس لذوي الإعاقة، ونجحت في تجاوز عدة مباريات مؤهلة لدورة الألعاب السعودية المقبلة، أقيمت بالمنطقة الشرقية، لتنال الحربي المركز الثاني والميدالية الفضية.
بدوره، أكد متحدث نادي الرس لذوي الإعاقة، هيثم الحربي، أن النادي يقدم خدمات ثقافية رياضية واجتماعية، وأن نوير الحربي التحقت بالنادي منذ 7 أِشهر، وتم تقديم الخدمات لها من تدريب وغيره، وفي ظل طموحها الكبير سجلت تميزها وحصلت على عدة جوائز رياضية أخرها الفضية المؤهلة لدورة الألعاب السعودية.

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