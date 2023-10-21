7 أشهر تمنح نوير الفضية

(MENAFN
- Al Watan) نجاح وتميز يخرج من وسط المعناة والظروف الصعبة، الشابة نوير الحربي، التي تعاني من إعاقة حركية بسبب حادث سير سبب لها شللا نصفيًا لكن الإعاقة لم توقفها عن التميز، وكان مقابل الإعاقة حب وسعى للنجاح وطموح وتفاؤل، إذ استطاعت أن تكمل تعليمها الجامعي، ولم يتوقف الطموح عند ذلك، بل أصبحت أول لاعبة كرة طاولة بالقصيم مع نادي الرس لذوي الإعاقة، ونجحت في تجاوز عدة مباريات مؤهلة لدورة الألعاب السعودية المقبلة، أقيمت بالمنطقة الشرقية، لتنال الحربي المركز الثاني والميدالية الفضية.
بدوره، أكد متحدث نادي الرس لذوي الإعاقة، هيثم الحربي، أن النادي يقدم خدمات ثقافية رياضية واجتماعية، وأن نوير الحربي التحقت بالنادي منذ 7 أِشهر، وتم تقديم الخدمات لها من تدريب وغيره، وفي ظل طموحها الكبير سجلت تميزها وحصلت على عدة جوائز رياضية أخرها الفضية المؤهلة لدورة الألعاب السعودية.
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