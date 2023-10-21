مواهب جازان تبهر مهد

(MENAFN
- Al Watan) أدهشت مواهب تعليم جازان مسؤولي أكاديمية مهد الرياضية، وسجلت تفوقها في 4 ألعاب، إذ اختتمت الأكاديمية برنامج استكشاف المواهب بجازان، الذي استمر 3 أيام، بالتعاون مع إدارة تعليم جازان.
وشارك 601 موهبة، تنافسوا في 4 ألعاب هي: كرة القدم، وألعاب القوى، التي اشتملت على رمي الجلة للصغار، والوثب الطويل، وسباقات المضمار في 60 و80 و600 متر، وكرة اليد، واستهدفت طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وتصدرت ألعاب القوى تميز المواهب، وسباقات المضمار ثانيًا، وكرة القدم ثالثًا، وكرة اليد رابعًا، وبلغ إجمالي المشاركين في كرة القدم 300 موهبة، و301 موهبة في ألعاب القوى وكرة اليد، وأشرف عليها 30 مدربًا، وكشافان اثنان سعودي وأجنبي على الموهوبين الذين خضعوا لاختبارات رياضية، وقياسات بدنية للطول والوزن، وتسجيل الأرقام المحققة.
وتفوق 120 موهوبًا رياضيًا في منافسات الاستكشاف الرياضي، حيث تم اختيارهم لإدراجهم في الأكاديميات الرياضية، وتمثلت أبرز نتائج المراكز الأولى في تحقيق مراد هيجان المركزين الأول والثاني في سباقي 600، و80 مترًا، وهيثم فتيني ذهبية الوثب الطويل، وحازم الغامدي، ومحمد حامدي ذهبية، وفضية دفع الجلة، ومحمد حامدي ذهبية الوثب الطويل.
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