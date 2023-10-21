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مواهب جازان تبهر مهد

10/21/2023 2:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أدهشت مواهب تعليم جازان مسؤولي أكاديمية مهد الرياضية، وسجلت تفوقها في 4 ألعاب، إذ اختتمت الأكاديمية برنامج استكشاف المواهب بجازان، الذي استمر 3 أيام، بالتعاون مع إدارة تعليم جازان.
وشارك 601 موهبة، تنافسوا في 4 ألعاب هي: كرة القدم، وألعاب القوى، التي اشتملت على رمي الجلة للصغار، والوثب الطويل، وسباقات المضمار في 60 و80 و600 متر، وكرة اليد، واستهدفت طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وتصدرت ألعاب القوى تميز المواهب، وسباقات المضمار ثانيًا، وكرة القدم ثالثًا، وكرة اليد رابعًا، وبلغ إجمالي المشاركين في كرة القدم 300 موهبة، و301 موهبة في ألعاب القوى وكرة اليد، وأشرف عليها 30 مدربًا، وكشافان اثنان سعودي وأجنبي على الموهوبين الذين خضعوا لاختبارات رياضية، وقياسات بدنية للطول والوزن، وتسجيل الأرقام المحققة.
وتفوق 120 موهوبًا رياضيًا في منافسات الاستكشاف الرياضي، حيث تم اختيارهم لإدراجهم في الأكاديميات الرياضية، وتمثلت أبرز نتائج المراكز الأولى في تحقيق مراد هيجان المركزين الأول والثاني في سباقي 600، و80 مترًا، وهيثم فتيني ذهبية الوثب الطويل، وحازم الغامدي، ومحمد حامدي ذهبية، وفضية دفع الجلة، ومحمد حامدي ذهبية الوثب الطويل.

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