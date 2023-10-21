الهدى يسيطر على المبارزة

(MENAFN
- Al Watan) سيطر الهدى على المراكز الثلاثة الأولى في سلاح الأبيه ضمن منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الذهبية) للأسلحة الثلاثة، التي اختتمت على صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بمشاركة 140 لاعبا مثلوا 21 ناديا، إذ حصل جواد الداود على المركز الأول، وحل زكريا الداود ثانيا، وأحمد آل حسين ثالثا.
بينما حقق حقق لاعب الهلال علي البنعلي المركز الأول في الشيش، وجاء لاعب النصر إبراهيم الهديب ثانيا، وزميله متعب الرشيد ثالثا.
وحقق لاعب الهدى أحمد القديحي المركز الأول في السيبر، وحل لاعب الأهلي عادل المطيري ثانيا، ولاعب العدالة عبدالله المنسف ثالثا.
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