Saturday, 21 October 2023 10:54 GMT

الهدى يسيطر على المبارزة

10/21/2023 2:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر الهدى على المراكز الثلاثة الأولى في سلاح الأبيه ضمن منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الذهبية) للأسلحة الثلاثة، التي اختتمت على صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بمشاركة 140 لاعبا مثلوا 21 ناديا، إذ حصل جواد الداود على المركز الأول، وحل زكريا الداود ثانيا، وأحمد آل حسين ثالثا.
بينما حقق حقق لاعب الهلال علي البنعلي المركز الأول في الشيش، وجاء لاعب النصر إبراهيم الهديب ثانيا، وزميله متعب الرشيد ثالثا.
وحقق لاعب الهدى أحمد القديحي المركز الأول في السيبر، وحل لاعب الأهلي عادل المطيري ثانيا، ولاعب العدالة عبدالله المنسف ثالثا.

MENAFN21102023000089011017ID1107280767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث