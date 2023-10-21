الارتقاء بالعلاقة السعودية السنغافورية إلى شراكة استراتيجية

(MENAFN
- Al Watan) أعلن بيانٍ مشترك صدر في ختام زيارة رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ للمملكة، اتفاق المملكة وسنغافورة على الارتقاء بمستوى العلاقة بينهما إلى مستوى (شراكة استراتيجية)، وعبرا عن تطلعهما إلى تعميق وتوسيع الشراكة بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأشاد الجانبان السعودي والسنغافوري بنمو حجم التجارة البينية في العام 2022م بمعدل (51%) مقارنة بالعام 2021م، وأكدا على أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، من خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان ضرورة ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وأكدا أهمية التعاون بين البلدين في مجالات حلول الكربون المنخفض وتقنياته، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والنظيف، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والابتكارات المتعلقة بها.
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