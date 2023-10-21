الداخلية والجهات المشاركة تواصل التدريبات في التمرين التعبوي المشترك

(MENAFN
- Al Watan) تواصل وزارة الداخلية، التدريبات الميدانية والفرضيات التطبيقية في التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 93" بالمنطقة الشرقية، بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والقوات المساندة من وزارتي الدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة.
ويهدف (تمرين93) إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وضمان الجاهزية العالية ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين القطاعات الأمنية بشكل دائم لضمان الاستعداد الجيد والتعامل السريع.
وأظهرت القوات المشاركة في التمارين الميدانية والفرضيات الأمنية التي تحاكي السيناريوهات الأمنية المختلفة، عزيمتها العالية واستعداداتها للتعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة.
MENAFN21102023000089011017ID1107280763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.