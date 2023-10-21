بطولة السباحة للاتحاد
التاريخ
10/21/2023 2:23:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) حقَّق الاتحاد كأس بطولة أندية المناطق للسباحة لجميع الفئات السنية بمشاركة 373 سباحًا من 30 ناديًا من أندية الغربية والجنوبية والشمالية، التي استمرت 3 أيام، على مسبح مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وجاء جبة ثانيًا، وعكاظ ثالثًا.
وجاءت البطولة لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.
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