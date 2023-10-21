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بطولة السباحة للاتحاد

10/21/2023 2:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حقَّق الاتحاد كأس بطولة أندية المناطق للسباحة لجميع الفئات السنية بمشاركة 373 سباحًا من 30 ناديًا من أندية الغربية والجنوبية والشمالية، التي استمرت 3 أيام، على مسبح مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وجاء جبة ثانيًا، وعكاظ ثالثًا.
وجاءت البطولة لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.

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