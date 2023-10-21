الجامعات تختتم طاولة السيدات
التاريخ
10/21/2023 2:23:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) اختتمت بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الطاولة للسيدات، التي استضافتها جامعة الباحة، بمشاركة 67 طالبة يمثلن 17جامعة.
وحققت الطالبة شوق شتيفي من جامعة جازان بطولة كرة الطاولة ((فردي)) للطالبات. وفي منافسات بطولة كرة الطاولة ((زوجي)) للطالبات، حصلت الطالبتان جمانة الوابل ومنيرة العريفي من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على المركز الأول.
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