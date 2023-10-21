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السعودية وماليزيا.. الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الإستراتيجية

10/21/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لدولته.
بعد ذلك، عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، حيث جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
ويتطلع البلدان لأن تسهم زيارة رئيس الوزراء الماليزي المملكة في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما، والاستفادة من فرص التعاون التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والمشروعات الكبرى التي أطلقتها المملكة في توثيق التعاون المشترك بمختلف المجالات، لما للبلدين من مكانة اقتصادية عالمية.
تطور العلاقات الثنائية
وأكدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرسمية ماليزيا في 2017 مكانتها لدى المملكة وعمق العلاقات بين البلدين، إذ شهدت العديد من الاجتماعات واللقاءات والفعاليات، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والاستثمار بين البلدين في مختلف المجالات.
وتطورت العلاقات الثنائية السعودية الماليزية على مر العقود الماضية، ويسعى البلدان إلى الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية في جميع المجالات من خلال إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الماليزي، إذ تنظر المملكة لماليزيا كشريك اقتصادي مهم، كون اقتصادها هو رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
شريك إستراتيجي
وتحظى المملكة باحترام كبير لدى جميع الأوساط الرسمية والشعبية الماليزية، انطلاقا من الروابط الإسلامية والأسس المتينة للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تهتم الحكومة الماليزية بتوطيد علاقتها مع المملكة، وتعدها شريكا إستراتيجيا في العالم الإسلامي.
التعاون في مجالات الطاقة
وشهد التعاون بين المملكة وماليزيا في مجال الطاقة تطورا ملحوظا، حيث أطلقت أرامكو مع شركة بتروناس الماليزية مشروعين مشتركين تضمنا إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماويات متكامل في ماليزيا، بلغت قيمتهما الاستثمارية 7 مليارات دولار، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجال النفطي.
كما يتفق البلدان في تبنيهما منهج الإسلام الوسطي القائم على الاعتدال والتسامح ونبذ الغلو والتطرف، ومكافحة الإرهاب، ودعم العمل الإسلامي المشترك في كل مجالاته من خلال منظمة التعاون الإسلامي، إذ تقدر ماليزيا الدور القيادي للمملكة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وخدمة الحرمين الشريفين.
- 10.26 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2022
- %159.2 زيادة التبادل التجاري مقارنة مع 2021
- شركات سعودية وماليزية تتعاون في مجالات العقارات والتكنولوجيا والطيران.
- 7 مليارات دولار استثمارات في مجال النفط والبتروكيماويات.
- السعودية الشريك الرئيسي لماليزيا في الشرق الأوسط.
- يتفق البلدان في تبنيهما منهج الإسلام الوسطي ومكافحة الإرهاب.
- تقدم المملكة التسهيلات لضيوف الرحمن الماليزيين من خلال مبادرة ((طريق مكة)).
- تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين، ورفعها إلى مستوى أعلى.
- أرامكو السعودية تعيد تشغيل مجمع تكرير ماليزي.

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