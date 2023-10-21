المصرى للتأمين يخطط للوصول بالتأمين لوثيقة لكل مواطن





يستهدف الاتحاد المصرى للتأمين ضمن خطته لتحقيق الشمول التأمينى الوصول أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن.

وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد إن استراتيجية الشمول التأمينى تستهدف أن يكون لدى كل شركة تأمين، قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر، للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.

أضاف على هامش ورشة العمل التى نظمها الاتحاد تحت رعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين تحت عنوان“التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الاقتصادى سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهى الصغر بشكل مربح”، أن الاستراتيجية تتضمن ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر فيما يتعلق بتوزيع الوثائق، وتحصيل الأقساط، وسداد التعويضات لصغر حجم القسط، فضلًا عن ضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالاصدار وتسوية التعويض وباقى المصروفات الأخرى.

ولفت خلال الورشة إلى أن الاستراتيجية تتضمن كذلك أهمية تبنى الشركات لفكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر على أن يكون سداد التعويضات الخاصة بها خلال مدة زمنية وجيزة لا تتعدى 72 ساعة على أقصى تقدير.

وقال جمال صقر، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، إن الفجوة التأمينية بالسوق المصرى مازالت مستمرة، وأن تواجد السكان فى المناطق النائية، وانخفاض مستويات الوعى التأمينى، واستخدام الشركات أساليب توزيع غير مواكبة للتطور، أبرز أسبابها.

وقدر مايكل ماكورد، العضو المنتدب لمركز التأمين متناهى الصغر فى مجموعة ميليمان العالمية للتأمين متناهى الصغر فى مصر، إن سوق التأمين متناهى الصغر فى مصر يمثل حوالى 27 مليون شخص.

وأكد مكين لطفى، رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتامين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد على أهمية وجود نظام إلكترونى لإصدار وثائق التأمين متناهى الصغر، مشيرا إلى أهمية الشمول المالى ودوره فى دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى للاقتصاد.

وشدد لطفى خلال الورشة على ضرورة أن يتميز منتج التأمين متناهى الصغر بالبساطة، وأن يستفيد من النماذج والتجارب الناجحة بالدول الأخرى فيما يتعلق بطرق وأساليب التوزيع والتسويق مع مراعاة خصوصية السوق المصرى.

وقالت هديل عبدالقادر، نائب رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين، إنه يجب أن تحرص شركة التأمين على توفير المنتج الذى تم تصميمه بالفعل، والتأكد من فهم العميل ووعيه قبل شراء الوثيقة حتى يكون عميل دائم لديها، ويكون حريص على تجديد الوثيقة بعد انتهاء المدة المحددة.

وذكرت أن من بين الحلول التى يمكن ان تساعد فى توعية شركات التأمين تجاه السوق المستهدف توعية العاملين فى سوق التأمين وأهمهم مكتب التأمين ومسؤول المبيعات ومحاولة الاستفادة من المؤسسات التى لديها عدد كبير من العملاء مثل مشغلى شبكات الهاتف المحمول، والمتاجر الإلكترونية وغيرها.