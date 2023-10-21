المصرى للتأمين يخطط للوصول بالتأمين لوثيقة لكل مواطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) ميلمان: 27 مليون عميل سوق متناهى الصغر فى مصر
يستهدف الاتحاد المصرى للتأمين ضمن خطته لتحقيق الشمول التأمينى الوصول أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن.
وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد إن استراتيجية الشمول التأمينى تستهدف أن يكون لدى كل شركة تأمين، قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر، للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
أضاف على هامش ورشة العمل التى نظمها الاتحاد تحت رعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين تحت عنوان“التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الاقتصادى سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهى الصغر بشكل مربح”، أن الاستراتيجية تتضمن ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر فيما يتعلق بتوزيع الوثائق، وتحصيل الأقساط، وسداد التعويضات لصغر حجم القسط، فضلًا عن ضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالاصدار وتسوية التعويض وباقى المصروفات الأخرى.
ولفت خلال الورشة إلى أن الاستراتيجية تتضمن كذلك أهمية تبنى الشركات لفكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر على أن يكون سداد التعويضات الخاصة بها خلال مدة زمنية وجيزة لا تتعدى 72 ساعة على أقصى تقدير.
وقال جمال صقر، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، إن الفجوة التأمينية بالسوق المصرى مازالت مستمرة، وأن تواجد السكان فى المناطق النائية، وانخفاض مستويات الوعى التأمينى، واستخدام الشركات أساليب توزيع غير مواكبة للتطور، أبرز أسبابها.
وقدر مايكل ماكورد، العضو المنتدب لمركز التأمين متناهى الصغر فى مجموعة ميليمان العالمية للتأمين متناهى الصغر فى مصر، إن سوق التأمين متناهى الصغر فى مصر يمثل حوالى 27 مليون شخص.
وأكد مكين لطفى، رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتامين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد على أهمية وجود نظام إلكترونى لإصدار وثائق التأمين متناهى الصغر، مشيرا إلى أهمية الشمول المالى ودوره فى دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى للاقتصاد.
وشدد لطفى خلال الورشة على ضرورة أن يتميز منتج التأمين متناهى الصغر بالبساطة، وأن يستفيد من النماذج والتجارب الناجحة بالدول الأخرى فيما يتعلق بطرق وأساليب التوزيع والتسويق مع مراعاة خصوصية السوق المصرى.
وقالت هديل عبدالقادر، نائب رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين، إنه يجب أن تحرص شركة التأمين على توفير المنتج الذى تم تصميمه بالفعل، والتأكد من فهم العميل ووعيه قبل شراء الوثيقة حتى يكون عميل دائم لديها، ويكون حريص على تجديد الوثيقة بعد انتهاء المدة المحددة.
وذكرت أن من بين الحلول التى يمكن ان تساعد فى توعية شركات التأمين تجاه السوق المستهدف توعية العاملين فى سوق التأمين وأهمهم مكتب التأمين ومسؤول المبيعات ومحاولة الاستفادة من المؤسسات التى لديها عدد كبير من العملاء مثل مشغلى شبكات الهاتف المحمول، والمتاجر الإلكترونية وغيرها.
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