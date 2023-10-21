جنى أرباح يدفع إلى تصحيح هابط في البورصة مع بداية الأسبوع





توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يستكمل السوق التصحيح الهابط، فى إطار من جنى الأرباح المحققة خلال الأسبوع الماضى، على أن يكون ذلك بشكل مؤقت فى تعاملات الأسبوع الجارى، حيث سيغلق التعاملات الأسبوعية على صعود، ليتخطى تداعيات إعلان مؤسسة“ستاندرد آند بورز” عن تخفيض تصنيف مصر السيادى بالعملة الأجنبية والمحلية إلى“-B” من“B” مع توقعات مستقرة، نهاية الأسبوع الماضى.

كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنحو 8.07% إلى 21616 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 5.73% إلى مستوى 3919 نقطة.

فيما سجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 9.82% الى مستوى 26470 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 7.1% الى مستوى 5945 نقطة.

رجح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تستمر المؤشرات فى أدائها الصاعد مع تأكيد انتهاء عمليات جنى الأرباح، بأسهم المؤشرات المختلفة، فى حالة استقرار الأحداث الجيوسياسية فى الدول المحيطة بمصر، وتخطى تأثير أخبار تخفيض تصنيف مصر الائتمانى.

أوضح أن الصعود سيكون بقيادة أسهم قطاع البتروكيماويات، وذلك بفضل عمليات الشراء والإقبال عليه من المؤسسات المحلية والعربية.

وأضاف لطفى، أن دخول العرب والأجانب وتحقيق صافى شراء، جاء بعد ظهور مرونة الاقتصاد المصرى، ومدى الفرص الواعدة التى تظهر بالقطاعات المختلفة بشكل مستمر.

وأشار إلى أنه من الطبيعى حدوث تباين فى المؤشرات عقب جنى الارباح الذى تلى تحقيق قمم تاريخية خلال الجلسات الأخيرة، بالإضافة إلى التأثير المؤقت للأحداث السياسية فى الدول المحيطة وتأثيرها على مصر.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 235.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 4.2 مليار سهم، بتنفيذ 577.4 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 188.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 2.9 مليار ورقة منفذة على 366 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 8.93% إلى مستوى 1.47 تريليون جنيه.





قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن المؤشرات ستشهد أداء ايجابياً، مع إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها الخاصة بالربع الثالث من العام الجارى، مما سيقودها لتخطى تأثير خفض تصنيف مصر الائتمانى من مؤسسة“ستاندرد آند بورز”.

شدد على أهمية انتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية والبعد عن المضاربات، والشراء بالهامش فى الأسهم التى تشهد تذبذبات عنيفة، مع جنى الأرباح فى الأسهم التى حققت صعود كبير.

أوضح أن المخاطر أصبحت مرتفعة، خاصة على صغار المستثمرين لذلك يجب الترقب والبعد عن زيادة نسب الشراء بالهامش.

أضاف أنه من الطبيعى حدوث تصحيح هابط فى بداية تعاملات الأسبوع الجارى، بعد اختراق قمم تاريخية خلال الجلسات الماضية، وظهور تقارير اقتصادية سلبية عن الاقتصاد المصرى.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.5% والعرب على 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 273.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 149 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما مثلت تعاملات المصريين 85.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 7.7% وقد سجل الأجانب صافى بيع بنحو 6.8 مليون جنيه وحقق العرب صافى شراء بنحو 3.2 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





كتبت- إشراق صلاح الدين