جنى أرباح يدفع إلى تصحيح هابط في البورصة مع بداية الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) لطفي: إعلان نتائج أعمال الربع الثالث يدفع تخطى التصحيح سريعًا
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يستكمل السوق التصحيح الهابط، فى إطار من جنى الأرباح المحققة خلال الأسبوع الماضى، على أن يكون ذلك بشكل مؤقت فى تعاملات الأسبوع الجارى، حيث سيغلق التعاملات الأسبوعية على صعود، ليتخطى تداعيات إعلان مؤسسة“ستاندرد آند بورز” عن تخفيض تصنيف مصر السيادى بالعملة الأجنبية والمحلية إلى“-B” من“B” مع توقعات مستقرة، نهاية الأسبوع الماضى.
كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنحو 8.07% إلى 21616 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 5.73% إلى مستوى 3919 نقطة.
فيما سجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 9.82% الى مستوى 26470 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 7.1% الى مستوى 5945 نقطة.
رجح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تستمر المؤشرات فى أدائها الصاعد مع تأكيد انتهاء عمليات جنى الأرباح، بأسهم المؤشرات المختلفة، فى حالة استقرار الأحداث الجيوسياسية فى الدول المحيطة بمصر، وتخطى تأثير أخبار تخفيض تصنيف مصر الائتمانى.
أوضح أن الصعود سيكون بقيادة أسهم قطاع البتروكيماويات، وذلك بفضل عمليات الشراء والإقبال عليه من المؤسسات المحلية والعربية.
وأضاف لطفى، أن دخول العرب والأجانب وتحقيق صافى شراء، جاء بعد ظهور مرونة الاقتصاد المصرى، ومدى الفرص الواعدة التى تظهر بالقطاعات المختلفة بشكل مستمر.
وأشار إلى أنه من الطبيعى حدوث تباين فى المؤشرات عقب جنى الارباح الذى تلى تحقيق قمم تاريخية خلال الجلسات الأخيرة، بالإضافة إلى التأثير المؤقت للأحداث السياسية فى الدول المحيطة وتأثيرها على مصر.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 235.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 4.2 مليار سهم، بتنفيذ 577.4 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 188.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 2.9 مليار ورقة منفذة على 366 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 8.93% إلى مستوى 1.47 تريليون جنيه. عبدالفتاح: المخاطر أصبحت مرتفعة بالنسبة لصغار المستثمرين
قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن المؤشرات ستشهد أداء ايجابياً، مع إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها الخاصة بالربع الثالث من العام الجارى، مما سيقودها لتخطى تأثير خفض تصنيف مصر الائتمانى من مؤسسة“ستاندرد آند بورز”.
شدد على أهمية انتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية والبعد عن المضاربات، والشراء بالهامش فى الأسهم التى تشهد تذبذبات عنيفة، مع جنى الأرباح فى الأسهم التى حققت صعود كبير.
أوضح أن المخاطر أصبحت مرتفعة، خاصة على صغار المستثمرين لذلك يجب الترقب والبعد عن زيادة نسب الشراء بالهامش.
أضاف أنه من الطبيعى حدوث تصحيح هابط فى بداية تعاملات الأسبوع الجارى، بعد اختراق قمم تاريخية خلال الجلسات الماضية، وظهور تقارير اقتصادية سلبية عن الاقتصاد المصرى.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.5% والعرب على 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 273.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 149 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
فيما مثلت تعاملات المصريين 85.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 7.7% وقد سجل الأجانب صافى بيع بنحو 6.8 مليون جنيه وحقق العرب صافى شراء بنحو 3.2 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
كتبت- إشراق صلاح الدين
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