تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 12 سفينة، وغادرته 8 سفن، في حين وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

ووأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم/السبت/ – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و229 طنا شملت 4433 طن جبس معبأ و1287 طن رمل و490 طن ملح معبأ و4983 طن أسمنت معبأ و2200 طن مولاس و5836 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و300 طن شملت 2000 طن عدس و8123 طن خردة و1706 طن ابلاكاش و20 ألفا و350 طن ذرة و2000 طن فول صويا و8300 طن سكر و 16 ألفا و821 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 180 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3243 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57 ألفا و660 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 413 ألفا و241 طنًا.

وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3927 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبوراضي وإمبابة وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2820 شاحنة





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