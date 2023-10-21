تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 12 سفينة، وغادرته 8 سفن، في حين وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.
ووأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم/السبت/ – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و229 طنا شملت 4433 طن جبس معبأ و1287 طن رمل و490 طن ملح معبأ و4983 طن أسمنت معبأ و2200 طن مولاس و5836 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و300 طن شملت 2000 طن عدس و8123 طن خردة و1706 طن ابلاكاش و20 ألفا و350 طن ذرة و2000 طن فول صويا و8300 طن سكر و 16 ألفا و821 طن قمح.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 180 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3243 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57 ألفا و660 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 413 ألفا و241 طنًا.
وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3927 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبوراضي وإمبابة وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2820 شاحنة
أ ش أ
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