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بريطانيا تدرس خفض الضرائب على ذوي الدخل المرتفع

10/21/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض رسوم الدمغة وإجراء تخفيضات ضريبية أخرى على ذوي الدخل المرتفع، بعد الهزائم الأخيرة التي تكبدها حزب المحافظين في الانتخابات الفرعية، وفقاً لتقارير صحفية.

يسعى كبار مسؤولي حزب المحافظين إلى تضمين خفض رسوم الدمغة في بيان الانتخابات العامة إذا تحسن الاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة“التايمز” نقلاً عن شخص لم تحدد اسمه. كذلك يجري النظر في إجراء خفض ضريبي منفصل لأعلى 5 ملايين شخص من حيث الدخل بالمملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة“ديلي تلغراف”.

تستهدف هذه الخطوة تحفيز الناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة في أواخر 2024. يأتي ذلك بعد أن أطاح حزب العمال المعارض بشكل غير متوقع بالأغلبية الكبيرة من أعضاء حزب المحافظين والفوز بمقاعد برلمانية في انتخابين فرعيين يوم الخميس الماضي. أشارت النتائج إلى أن حزب العمال يمضي في مساره نحو استعادة السلطة من“المحافظين” لأول مرة منذ عام 2010.

ذكرت“التايمز” في تقريرها أن حزب المحافظين يناقش ما إذا كانوا سيمضون قدماً في تخفيضات رسوم الدمغة أو إلغاء ضريبة الميراث بدلاً من ذلك.

أجرت“داونينغ ستريت” استطلاعات رأي للتعرف على الخطوة التي ستعزز موقف الحزب أكثر من غيرها قبل الانتخابات العامة، حسبما أفاد التقرير. يمكن الإعلان عن الإجراءات الجديدة في وقت مبكر من ميزانية الربيع في 2024.

يُشار إلى أن اقتراض الحكومة البريطانية كان أقل من المتوقع الشهر الماضي بفضل الطفرة الضريبية الناجمة عن التضخم، ما يضغط على الحكومة لخفض الضرائب.

يأتي هذا بالرغم من أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هَنت أوضح أنه ليس لديه مجال للمناورة لأن أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون.


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