الإمارات: 331 مليون درهم صافي أرباح مجموعة ملتیبلاي في الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت مجموعة ملتیبلاي صافي أرباح بلغ 331 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة خلال الربع الثالث من عام 2023 محققة نمواً كبيراً بنسبة 337% مقارنة مع 76 مليون درهم سجلتها في الفترة ذاتها من العام 2022، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث من العام 145.77 مليون درهم مع احتساب التغيرات في القيمة العادلة في الاستثمارات.

وأظهرت أرقام الربع الثالث من عام 2023 تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 351.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 23.82% على أساس سنوي. وجاء الأداء القوي لـ ملتيبلاي مدعوماً بالنمو في قطاعاتها الاستراتيجية الأربعة (+9% على أساس سنوي) ونتيجة دمج ((ميديا 247)) و((ليفل)) اعتباراً من 1 يوليو 2023، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وارتفع هامش إجمالي الربح 50.1%، ما يعكس تحسناً قدره 128 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2022.

وبدا هذا النمو واضحاً من خلال توزيعات الأرباح التي بلغت 194.37 مليون درهم من المحفظة العامة للمجموعة، والزيادة في الربح ليعكس التغيير في العملة المستخدمة للمشروع التركي المشترك“كاليون” من الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي.

وسجلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 زيادة ملحوظة في الأرباح بلغت 811.17 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، بزيادة قدرها 199% على أساس سنوي.

وتحرص مجموعة ملتيبلاي على الاستفادة من أي فرص استحواذ مستجدة ذات قيمة تراكمية مجدية في جميع أنحاء العالم، للتوسع بأعمال شركاتها التابعة وتطوير ذراعها الاستثمارية.

وتواصل المجموعة، عبر ذراعيها الاستثماريين،“ملتيبلاي” و”ملتبلاي+” إظهار براعة مالية مميزة عبر اقتناص فرص استثمارية واعدة ومربحة في جميع المجالات.

وتشمل قطاعات الاستثمار الحالية لـ ملتيبلاي: التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، والإعلام والاتصال، واللیاقة الصحیة والجمال. بينما تحافظ“مليبلاي+” على استراتيجيتها في الاستثمار الشامل في مختلف القطاعات بهدف تحقيق عائدات مجدية.





أ ش أ