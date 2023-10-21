الإمارات: 331 مليون درهم صافي أرباح مجموعة ملتیبلاي في الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت مجموعة ملتیبلاي صافي أرباح بلغ 331 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة خلال الربع الثالث من عام 2023 محققة نمواً كبيراً بنسبة 337% مقارنة مع 76 مليون درهم سجلتها في الفترة ذاتها من العام 2022، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث من العام 145.77 مليون درهم مع احتساب التغيرات في القيمة العادلة في الاستثمارات.
وأظهرت أرقام الربع الثالث من عام 2023 تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 351.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 23.82% على أساس سنوي. وجاء الأداء القوي لـ ملتيبلاي مدعوماً بالنمو في قطاعاتها الاستراتيجية الأربعة (+9% على أساس سنوي) ونتيجة دمج ((ميديا 247)) و((ليفل)) اعتباراً من 1 يوليو 2023، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.
وارتفع هامش إجمالي الربح 50.1%، ما يعكس تحسناً قدره 128 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2022.
وبدا هذا النمو واضحاً من خلال توزيعات الأرباح التي بلغت 194.37 مليون درهم من المحفظة العامة للمجموعة، والزيادة في الربح ليعكس التغيير في العملة المستخدمة للمشروع التركي المشترك“كاليون” من الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي.
وسجلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 زيادة ملحوظة في الأرباح بلغت 811.17 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، بزيادة قدرها 199% على أساس سنوي.
وتحرص مجموعة ملتيبلاي على الاستفادة من أي فرص استحواذ مستجدة ذات قيمة تراكمية مجدية في جميع أنحاء العالم، للتوسع بأعمال شركاتها التابعة وتطوير ذراعها الاستثمارية.
وتواصل المجموعة، عبر ذراعيها الاستثماريين،“ملتيبلاي” و”ملتبلاي+” إظهار براعة مالية مميزة عبر اقتناص فرص استثمارية واعدة ومربحة في جميع المجالات.
وتشمل قطاعات الاستثمار الحالية لـ ملتيبلاي: التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، والإعلام والاتصال، واللیاقة الصحیة والجمال. بينما تحافظ“مليبلاي+” على استراتيجيتها في الاستثمار الشامل في مختلف القطاعات بهدف تحقيق عائدات مجدية.
أ ش أ
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