شركات النفط تتأهب للاستفادة من تخفيف العقوبات على فنزويلا

MENAFN - Al-Borsa News) أتاح تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على فنزويلا فرصة لإنعاش محور اقتصادها -النفط. تسمح هذه الخطوة المفاجئة التي اتخذتها واشنطن في 18 أكتوبر للشركات العالمية بتطبيق جميع خبراتها وتقنياتها على حقول النفط والبنية التحتية التي تقلصت على مر السنين بسبب نقص الاستثمارات، والاضطرابات المدنية، والعزلة الدولية.

فيما يلي لمحة سريعة عمن سيستفيد ومن قد يُستبعد:

“شيفرون”

تتمع ثاني أكبر شركة استكشاف أميركية بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من معاودة فتح قطاع النفط الفنزويلي.

فقد تبنت“شيفرون” نهجاً يغلفه الصبر خلال رئاسة ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين عبر الحفاظ على وجودها في فنزويلا بعدما أمَّم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الأصول النفطية خلال العقد الأول من هذا القرن.

كان للشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا السبق عن بقية شركات القطاع عندما منحتها الحكومة الأميركية أواخر العام الماضي ترخيصاً خاصاً لبدء عمليات محدودة في أربعة مشروعات مشتركة وبيع الخام الفنزويلي لمصافي التكرير الأميركية.

وقالت شيفرون في رسالة بالبريد الإلكتروني:“لدينا حضور بنّاء في فنزويلا، حيث خصصنا استثمارات وقوة عاملة كبيرة.

نحن ملتزمون بسلامة ورفاهية موظفينا وعائلاتهم، وسلامة أصول مشروعاتنا المشتركة، والبرامج الاجتماعية والإنسانية للشركة”.

“روسنفت”

ربما يكون العملاق الروسي الخاسر الأكبر لأن الإجراء الأميركي يحظر على الشركات الأميركية التعاون مع أصول“روسنفت” في فنزويلا أو توفير التمويل لها.

وقلصت الذراع التجارية للشركة، والتي مثلت نصف صادرات النفط الخام الفنزويلية حتى 2020، عملياتها في البلاد منذ تعرضها للعقوبات.

وباتت أطقم من“بتروليوس دي فنزويلا” التي تسيطر عليها الدولة تدير معظم مشروعات“روسنفت” النفطية المشتركة في فنزويلا.

ولم ترد“روسنفت” على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

“ريبسول”

تملك شركة التنقيب عن النفط الإسبانية حصة في أحد أكبر الحقول غير المستغلة في فنزويلا، بحجم إنتاج محتمل يتخطى 300 ألف برميل يومياً.

وتحرص“ريبسول” أيضاً على استرداد الأموال المستحقة على“بتروليوس دي فنزويلا” (PDVSA)، والمتعلقة بمشروع الغاز الطبيعي“كاردون 4” (Cardon IV) البحري.

تجري“ريبسول” وشريكتها“إيني” محادثات مع نظام الرئيس نيكولاس مادورو للحصول على ترخيص لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية. ولم ترد“ريبسول” على طلب التعليق.

“إيني”

تحوز شركة النفط الإيطالية حصصاً في ثلاثة مشروعات مشتركة. وسُمح لها قبل إعلان 18 أكتوبر بالحصول على خام“بي دي في إس إيه” بدلاً من مبيعات الغاز من“كاردون 4′′، لكنها الآن ستتمكن من تلقي مدفوعات مباشرة من فنزويلا.

وقالت“إيني” إن التخفيف المؤقت للعقوبات سيزيد من“مرونة أنشطة تحصيل الديون وفعاليتها”.

“موريل آند بروم”

تعمل شركة الحفر الفرنسية، التي تركز على أميركا اللاتينية وأفريقيا، على توسيع نطاق وجودها في فنزويلا بهدف تعزيز إنتاج النفط في ولاية زوليا، مهد النفط في فنزويلا.

تشارك“موريل آند بروم” (Maurel & Prom)، التي تملك“بيرتامينا” (Pertamina) الإندونيسية 24% منها، في مشروع حجمه 1.5 مليار دولار لالتقاط انبعاثات غاز الميثان الصادرة عن“بي دي في إس إيه”.

لم ترد“موريل آند بروم” على طلب للتعليق.





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