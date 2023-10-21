فرنسا تعلن تقديم مساعدات إنسانية إضافية لفلسطين بقيمة 10 ملايين يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، اليوم السبت، ضرورة التزام إسرائيل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي في قطاع غزة.
,ثمنت كاترين كولونا، في كلمتها خلال قمة القاهرة للسلام، جهود مصر والأمم المتحدة المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت كولونا: إن“بلدنا أعلنت خلال زيارتي إلى مصر عن زيادة مساعدات فرنسا إلى فلسطين بقيمة 10 ملايين يورو إضافية”.
وطالبت وزيرة خارجية فرنسا بإطلاق سراح الرهائن من كلا الجانبين بدون تأخير أو أي شروط، مؤكدة أن بلادها تدعم حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمن، كما أنها تدرك حجم المعاناة الحالية في قطاع غزة.
أ ش أ
MENAFN21102023000202011048ID1107280752
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.