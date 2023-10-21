فرنسا تعلن تقديم مساعدات إنسانية إضافية لفلسطين بقيمة 10 ملايين يورو

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، اليوم السبت، ضرورة التزام إسرائيل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي في قطاع غزة.

,ثمنت كاترين كولونا، في كلمتها خلال قمة القاهرة للسلام، جهود مصر والأمم المتحدة المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت كولونا: إن“بلدنا أعلنت خلال زيارتي إلى مصر عن زيادة مساعدات فرنسا إلى فلسطين بقيمة 10 ملايين يورو إضافية”.

وطالبت وزيرة خارجية فرنسا بإطلاق سراح الرهائن من كلا الجانبين بدون تأخير أو أي شروط، مؤكدة أن بلادها تدعم حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمن، كما أنها تدرك حجم المعاناة الحالية في قطاع غزة.





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