Saturday, 21 October 2023 10:53 GMT

فرنسا تعلن تقديم مساعدات إنسانية إضافية لفلسطين بقيمة 10 ملايين يورو

10/21/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، اليوم السبت، ضرورة التزام إسرائيل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي في قطاع غزة.

,ثمنت كاترين كولونا، في كلمتها خلال قمة القاهرة للسلام، جهود مصر والأمم المتحدة المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت كولونا: إن“بلدنا أعلنت خلال زيارتي إلى مصر عن زيادة مساعدات فرنسا إلى فلسطين بقيمة 10 ملايين يورو إضافية”.

وطالبت وزيرة خارجية فرنسا بإطلاق سراح الرهائن من كلا الجانبين بدون تأخير أو أي شروط، مؤكدة أن بلادها تدعم حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمن، كما أنها تدرك حجم المعاناة الحالية في قطاع غزة.


أ ش أ

MENAFN21102023000202011048ID1107280752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث