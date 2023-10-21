الآسيوى للاستثمار: سندات الباندا تمول 4 مشروعات للنقل والاتصالات

MENAFN - Al-Borsa News) كشف البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية أن حصيلة سندات الباندا الصينية التى طرحتها مصر ستستخدم فى تمويل 4 مشروعات فى مجالى النقل الكهربائى والاتصالات.

وبحسب البنك فالمشروعات هى المرحلة الأولى من مشروع توصيل إنترنت المنازل بأسلاك الفايبر، وإصلاح وهيكلة ترام الإسكندرية، وتحديث خطى المترو الأول والثانى، بتكلفة إجمالية 830 مليون دولار.

وقال البنك إن المرحلة الأولى لمشروع توصيل خطوط الإنترنت الفايبر ستبلغ تكلفتها 510 ملايين دولار، ساهمت ضمانة البنك فى توفير 112 مليون دولار من حصيلة السندات لتمويل جزء من التكلفة.

وأشار إلى أن الهدف من تلك المرحلة توصيل 2.4 مليون أسرة فى القاهرة والجيزة بالأسلاك الجديدة، وهو ما يرشد استهلاك الطاقة ويُخفض الانبعاثات.

وذكر أن مشروع ترام الإسكندرية تكلفته 346 مليون دولار ستوفر الحكومة منها 188 مليون دولار، فيما ستتكفل جهات أخرى بتمويل الـ158 مليون دولار المتبقية.

وأشار إلى أن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق البالغ تكلفته 483 مليون دولار تمول منه الحكومة 93 مليون دولار، وتتكفل مؤسسات الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاستثمار الأوروبى والأفريقى للتنمية بالمتبقى، وتم الانتهاء من ترسية المناقصات ومن المقرر أن يتم البدء فى المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالى وأن ينتهى فى 2029.

وكان تحديث الخط الثانى لمترو الأنفاق هو المشروع الأخير، وهو فى مرحلة دراسات الجدوى ومن المقرر البدء فيه بحلول الربع الأخير من 2024، وتبلغ تكلفته 356 مليون دولار، تتحمل الحكومة منها 39 مليون دولار، فيما يتكفل بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار بالمتبقى.

وطرحت مصر سندات باندا بقيمة 3.5 مليار يوان صينى تعادل 478.7 مليون دولار، الأسبوع الماضى، بعدما حصلت على ضمانة البنك الأفريقى للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لأصول وفوائد السندات، وذلك قبل شهر من استحقاق سندات يورو بوند مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار.

ويُستحق خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى نحو مليارى دولار سندات يورو بوند الأولى فى مارس المقبل بقيمة 750 مليون دولار والثانية فى مايو بقيمة 1.25 مليار دولار.