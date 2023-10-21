الآسيوى للاستثمار: سندات الباندا تمول 4 مشروعات للنقل والاتصالات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية أن حصيلة سندات الباندا الصينية التى طرحتها مصر ستستخدم فى تمويل 4 مشروعات فى مجالى النقل الكهربائى والاتصالات.
وبحسب البنك فالمشروعات هى المرحلة الأولى من مشروع توصيل إنترنت المنازل بأسلاك الفايبر، وإصلاح وهيكلة ترام الإسكندرية، وتحديث خطى المترو الأول والثانى، بتكلفة إجمالية 830 مليون دولار.
وقال البنك إن المرحلة الأولى لمشروع توصيل خطوط الإنترنت الفايبر ستبلغ تكلفتها 510 ملايين دولار، ساهمت ضمانة البنك فى توفير 112 مليون دولار من حصيلة السندات لتمويل جزء من التكلفة.
وأشار إلى أن الهدف من تلك المرحلة توصيل 2.4 مليون أسرة فى القاهرة والجيزة بالأسلاك الجديدة، وهو ما يرشد استهلاك الطاقة ويُخفض الانبعاثات.
وذكر أن مشروع ترام الإسكندرية تكلفته 346 مليون دولار ستوفر الحكومة منها 188 مليون دولار، فيما ستتكفل جهات أخرى بتمويل الـ158 مليون دولار المتبقية.
وأشار إلى أن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق البالغ تكلفته 483 مليون دولار تمول منه الحكومة 93 مليون دولار، وتتكفل مؤسسات الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاستثمار الأوروبى والأفريقى للتنمية بالمتبقى، وتم الانتهاء من ترسية المناقصات ومن المقرر أن يتم البدء فى المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالى وأن ينتهى فى 2029.
وكان تحديث الخط الثانى لمترو الأنفاق هو المشروع الأخير، وهو فى مرحلة دراسات الجدوى ومن المقرر البدء فيه بحلول الربع الأخير من 2024، وتبلغ تكلفته 356 مليون دولار، تتحمل الحكومة منها 39 مليون دولار، فيما يتكفل بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار بالمتبقى.
وطرحت مصر سندات باندا بقيمة 3.5 مليار يوان صينى تعادل 478.7 مليون دولار، الأسبوع الماضى، بعدما حصلت على ضمانة البنك الأفريقى للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لأصول وفوائد السندات، وذلك قبل شهر من استحقاق سندات يورو بوند مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار.
ويُستحق خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى نحو مليارى دولار سندات يورو بوند الأولى فى مارس المقبل بقيمة 750 مليون دولار والثانية فى مايو بقيمة 1.25 مليار دولار.
MENAFN21102023000202011048ID1107280751
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.