بريمييوم إنترناشيونال تستهدف تقديم تمويلات جديدة بـ2.3 مليار جنيه العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنطاكي: خطة لزيادة رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون جنيه إضافية
تستهدف شركة بريمييوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان المتخصصة فى نشاط التمويل الاستهلاكى ضخ تمويلات بنحو 2.3 مليار جنيه خلال 2024.
كشف بول أنطاكي رئيس مجلس إدارة شركة بريمييوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عن أن الشركة ضخت تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه منذ بداية العام وحتي أكتوبر الجاري، متوقعًا أن يزيد حجم المحفظة بنهاية العام الجاري إلى 1.7 مليار جنيه، بإجمالي عدد عملاء حاليين حاملين لكارت ((بريمييوم)) يصل إلى 300 ألف عميل.
وقامت الشركة مؤخرًا بزيادة رأسمالها إلى 125 مليون جنيه من 40 مليون جنيه عبر تحويل الأرباح المحتجزة بنحو 40 مليون جنيه إلى رأس المال، بالإضافة إلى 45 مليون أموال جديدة من قدامى المساهمين.
وتابع أن الشركة دعمت رأس المال بهدف تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة من البنوك، واقتراض ما يقرب من مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وتخطط لزيادة مرتقبة بقيمة 100 مليون خلال الربع الأول من العام المقبل ليصبح رأس المال 225 مليون جنيه.
وذكر أن الشركة في مرحلة مفاوضات متقدمة للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تقترب من مليار جنيه من بنوك، موضحا أنها تتعامل مع جميع البنوك في السوق.
وأشار إلى أن قاعدة تجار بريميوم باتت واسعة وموزعة في كل القطاعات لاسيما المطاعم، والملابس، وغيرها من القطاعات بالإضافة إلى السيارات سواء جديدة أو مستعملة، مشيرًا إلى أن تقسيط السيارات لعملاء بريمييوم القدامى. مفاوضات لتسهيلات ائتمانية بقيمة تقرب من مليار جنيه
وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة من الممكن أن يصبح فرصة أمام توسع منتجاتنا في الأسواق الخارجية، مما يزيد عليها الطلب على المدى المتوسط، موضحًا أن ارتفاع معدلات التضخم يقدم فرصًا كبيرة لمجال التمويل الاستهلاكي وحتى يستطيع الفرد الحفاظ على نفس مستوى المعيشة يضطر لخدمات التقسيط بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التضخم.
وأوضح أن تقديم خدمات التقسيط للمنتجات التي يحتاجها الفرد بالفعل هي الحل الأمثل في تلك الظروف التضخمية، بدلاً من اللجوء للاقتراض في ظل انخفاض قيمة الجنيه، يقابله ارتفاع في قيمة المنتجات، مما يخلق طلب حقيقي على منتجات بعينها.
وأشار إلى أن التمويل الاستهلاكي يدعم القوة الشرائية للعملاء فى فترات التضخم، ويساعد فى استمرار دفع عجلة الإنتاج، ولكن يجب الحذر من قيمة التمويلات الممنوحة فى السوق.
وتابع، أن الشركة تدرس الملاءة المالية للعميل جيدًا قبل منح التمويل، تجنبًا لتعسره، وتقدم بالفعل تمويلاً بدون فائدة، وتتجنب اتباع سياسة حرق الأموال.
وأطلقت الشركة برنامج سندات توريق قصيرة الأجل متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية لبرنامج الإصدار تصل إلى 2 مليار جنيه، مقسمة على شرائح بآجال تتراوح بين 6 و9 و12 شهراً، بهدف توفير سيولة.
ويمكن لحاملي بطاقة التقسيط التجارية“بريميوم كارد” تغطية جميع الاحتياجات اليومية البسيطة بشكل مباشر ودون إجراءات قيدية مثل المواد الغذائية، وكذلك الملابس والأحذية وجميع منتجات الموضة والأزياء والأجهزة الكهربائية فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والسياحة والسفر وبسدادها على 10 أشهر دون فوائد.
وعلى صعيد المنافسة مع بطاقات الدفع الإلكترونى البنكية، أن الميزة التى تقدمها بريمييوم لعملائها“الاستمرارية” فى التقسيط بدون فوائد لمدة 10 شهور، وليست لمدة معينة كباقى البطاقات البنكية.
تأسست شركة بريميوم فى السوق المصرى عام 2002 للأخوين بول ورامى انطاكى، عبر إصدار نظام خاص ببطاقات التقسيط للموظفين بالشركات، يصل إلى 10 أشهر دون فوائد من خلال علامات تجارية كبرى فى السوق المصرية
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