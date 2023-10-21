بريمييوم إنترناشيونال تستهدف تقديم تمويلات جديدة بـ2.3 مليار جنيه العام المقبل

تستهدف شركة بريمييوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان المتخصصة فى نشاط التمويل الاستهلاكى ضخ تمويلات بنحو 2.3 مليار جنيه خلال 2024.

كشف بول أنطاكي رئيس مجلس إدارة شركة بريمييوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عن أن الشركة ضخت تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه منذ بداية العام وحتي أكتوبر الجاري، متوقعًا أن يزيد حجم المحفظة بنهاية العام الجاري إلى 1.7 مليار جنيه، بإجمالي عدد عملاء حاليين حاملين لكارت ((بريمييوم)) يصل إلى 300 ألف عميل.

وقامت الشركة مؤخرًا بزيادة رأسمالها إلى 125 مليون جنيه من 40 مليون جنيه عبر تحويل الأرباح المحتجزة بنحو 40 مليون جنيه إلى رأس المال، بالإضافة إلى 45 مليون أموال جديدة من قدامى المساهمين.

وتابع أن الشركة دعمت رأس المال بهدف تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة من البنوك، واقتراض ما يقرب من مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وتخطط لزيادة مرتقبة بقيمة 100 مليون خلال الربع الأول من العام المقبل ليصبح رأس المال 225 مليون جنيه.

وذكر أن الشركة في مرحلة مفاوضات متقدمة للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تقترب من مليار جنيه من بنوك، موضحا أنها تتعامل مع جميع البنوك في السوق.

وأشار إلى أن قاعدة تجار بريميوم باتت واسعة وموزعة في كل القطاعات لاسيما المطاعم، والملابس، وغيرها من القطاعات بالإضافة إلى السيارات سواء جديدة أو مستعملة، مشيرًا إلى أن تقسيط السيارات لعملاء بريمييوم القدامى.

وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة من الممكن أن يصبح فرصة أمام توسع منتجاتنا في الأسواق الخارجية، مما يزيد عليها الطلب على المدى المتوسط، موضحًا أن ارتفاع معدلات التضخم يقدم فرصًا كبيرة لمجال التمويل الاستهلاكي وحتى يستطيع الفرد الحفاظ على نفس مستوى المعيشة يضطر لخدمات التقسيط بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التضخم.

وأوضح أن تقديم خدمات التقسيط للمنتجات التي يحتاجها الفرد بالفعل هي الحل الأمثل في تلك الظروف التضخمية، بدلاً من اللجوء للاقتراض في ظل انخفاض قيمة الجنيه، يقابله ارتفاع في قيمة المنتجات، مما يخلق طلب حقيقي على منتجات بعينها.

وأشار إلى أن التمويل الاستهلاكي يدعم القوة الشرائية للعملاء فى فترات التضخم، ويساعد فى استمرار دفع عجلة الإنتاج، ولكن يجب الحذر من قيمة التمويلات الممنوحة فى السوق.

وتابع، أن الشركة تدرس الملاءة المالية للعميل جيدًا قبل منح التمويل، تجنبًا لتعسره، وتقدم بالفعل تمويلاً بدون فائدة، وتتجنب اتباع سياسة حرق الأموال.

وأطلقت الشركة برنامج سندات توريق قصيرة الأجل متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية لبرنامج الإصدار تصل إلى 2 مليار جنيه، مقسمة على شرائح بآجال تتراوح بين 6 و9 و12 شهراً، بهدف توفير سيولة.

ويمكن لحاملي بطاقة التقسيط التجارية“بريميوم كارد” تغطية جميع الاحتياجات اليومية البسيطة بشكل مباشر ودون إجراءات قيدية مثل المواد الغذائية، وكذلك الملابس والأحذية وجميع منتجات الموضة والأزياء والأجهزة الكهربائية فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والسياحة والسفر وبسدادها على 10 أشهر دون فوائد.

وعلى صعيد المنافسة مع بطاقات الدفع الإلكترونى البنكية، أن الميزة التى تقدمها بريمييوم لعملائها“الاستمرارية” فى التقسيط بدون فوائد لمدة 10 شهور، وليست لمدة معينة كباقى البطاقات البنكية.

تأسست شركة بريميوم فى السوق المصرى عام 2002 للأخوين بول ورامى انطاكى، عبر إصدار نظام خاص ببطاقات التقسيط للموظفين بالشركات، يصل إلى 10 أشهر دون فوائد من خلال علامات تجارية كبرى فى السوق المصرية