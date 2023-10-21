كيف يتخطى الاقتصاد الأمريكي نظيره الأوروبي؟

من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي تقدمه على نظيره الأوروبي، وهو اتجاه ظهر لأول مرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتعزز خلال جائحة كورونا، حتى عام 2024 وما بعده.

أصبح صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أحدث منظمة اقتصادية تعلن أن الاقتصاد الأمريكي سيتقدم، متوقعًا نموًا نسبته 1.5% العام المقبل، وهذا مقارنة بتوقعات قدرها 1.2% لمنطقة اليورو، و0.6% للمملكة المتحدة.

لكن ما الذي يفسر التباين المستمر بين اثنتين من أغنى مناطق العالم، إذ نمت الولايات المتحدة بما يقارب ضعف وتيرة نمو منطقة اليورو والمملكة المتحدة على مدى العقدين الماضيين؟

تتراوح الأسباب بين عوامل دورية إلى هيكلية. فقد لعبت عوامل قصيرة المدى نسبيًا، مثل تحفيز ما بعد الوباء والحرب الروسية الأوكرانية، دورًا في هذه الفجوة، وكذلك الاختلافات الأساسية مثل الوصول إلى الائتمان واتجاهات الاستثمار، إضافة إلى التركيبة الصناعية والتركيبة السكانية.

سلطت صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية الضوء على تحليل لبعض العوامل:

التحفيز القوي خلال الجائحة يعزز الإنفاق



لجأ المسؤولون على جانبي المحيط الأطلسي إلى التحفيز المالي القوي لمنع الأزمة الصحية من التحول إلى أزمة اقتصادية.

مع ذلك، فعلت الولايات المتحدة ذلك على نطاق أوسع، فبعد تسجيل عجز مكون من رقمين في 2020، كان العجز الحكومي الأولي لعام 2021 لا يزال يبلغ 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، أي أكثر من ضعف مستوى منطقة اليورو وضعف مستوى المملكة المتحدة تقريبًا.

وساعد الدعم الحكومي السخي في تحفيز انتعاش إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، وهو أحد الأسباب الرئيسة وراء قوة النمو في البلاد.

قالت جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين لدى“كابيتال إيكونوميكس”، إن“الولايات المتحدة شهدت استجابة مالية قوية بشكل خاص بعد الوباء، مما دعم الاقتصاد”.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا، إن الأسر الأوروبية ربما تكون أكثر“حذرًا” من نظيراتها الأمريكية لأسباب أخرى، بما فيها قربها من حرب أوكرانيا.

وزعم جورينشا أن صدمة أسعار الطاقة في أوروبا، وهي نتيجة أخرى لحرب روسيا ، كانت العامل“الأكثر أهمية” في التفاوت الاقتصادي بين المنطقتين.

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بالجملة إلى مستوى قياسي يتجاوز نظيره الأمريكي بكثير، في أعقاب الحرب الروسية في فبراير 2022، وهذا دفع معدل التضخم الاستهلاكي لقطاع الطاقة لنحو 59% في المملكة المتحدة و 44% في منطقة اليورو.

وقال جورينشا عن أوروبا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية في مراكش:” المنطقة تكون فقيرة عندما تكون أسعار الطاقة مرتفعة”.

وهذا الرأي يتفق مع توماس فييلاديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة الاستثمار“تي رو برايس”، الذي قال إن“المصدر الرئيسي للطاقة في أوروبا تبين أنه لا يمكن الاعتماد عليه”.

قطاع التكنولوجيا المزدهر في الولايات المتحدة

تأتي الفجوة في التركيبة الصناعية بين اقتصاد البلدين ضمن العوامل الهيكلية الحاسمة وراء هذا التباعد بين الولايات المتحدة وأوروبا.

تتمتع الولايات المتحدة بقطاع تكنولوجي مزدهر، مع وجود شركات ناجحة ومبتكرة مثل“أمازون” و“ألفابت” و“مايكروسوفت”، التي ليس لها مثيل في أوروبا.

ويحذر الاقتصاديون من أن تلك الفجوة ستتسع على الأرجح وسط هيمنة الولايات المتحدة على الذكاء الاصطناعي.

وعلى النقيض من ذلك، تتخصص أوروبا في الصناعات التي تواجه تهديدًا متزايدًا من المنافسة الصينية مثل السيارات الكهربائية.

وقال كريستيان كيلر، رئيس البحوث الاقتصادية في بنك“باركليز”، إن أوروبا وألمانيا بشكل خاص، كانت“فائزًا كبيرًا من العولمة بالشكل الذي كانت عليه حتى 2018، لكن يبدو أن هذا النوع من العولمة قد انتهى الآن”.

تثبت الولايات المتحدة أيضًا مرونة أكبر في تحويل اقتصادها نحو التكنولوجيا الخضراء.

ساعد قانون الحد من التضخم البالغ قيمته 369 مليار دولار في تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، مع تقديم مئات مليارات الدولارات في هيئة دعم وإعفاءات ضريبية.

فيما كانت استجابة الاتحاد الأوروبي أبطأ وأكثر تعقيدًا في التنفيذ، حسب عديد من الاقتصاديين.

تسبب هذا القانون في تحويل بعض الشركات الأوروبية، ومنها“توتال إنرجي” و“بي إم دبليو”، استثماراتها إلى الولايات المتحدة.

قال كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيفات الائتمانية“ستاندرد آند بورز”، بول جرونوالد، إن“هناك بالتأكيد نهضة استثمارية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي”.

الاستثمار في الولايات المتحدة

ساعدت سهولة وصول الاقتصاد الأمريكي إلى التمويل طويل الأمد، بما فيها قطاع التكنولوجيا، على الازدهار.

كان رأس المال الاستثماري وأسواق الديون والأسهم المتقدمة، سببًا في تسهيل تمويل توسع الشركات الأمريكية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، التي تعتمد بشكل أكبر على البنوك.

عانت أوروبا أيضًا من أزمة ديون سيادية وتقشف مالي، وكلاهما أثر على الاستثمار.

بلغت استثمارات رأس المال الاستثماري في مجال الذكاء الاصطناعي وحده أكثر من 450 مليار دولار خلال العقد الماضي، أي ما يقرب من 10 أضعاف تلك الموجودة في منطقة اليورو أو المملكة المتحدة، حسب بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

قال كيلر، من“باركليز”، إن“أوروبا تفتقر للقدرة على جمع مبالغ كبيرة لتمويل استثمارات محفوفة بالمخاطر، فنموذج التمويل المصرفي الأوروبي لا يتيح ذلك”.

أشار كبير الاقتصاديين في بنك“سيتي” الأمريكي، ناثان شيتس، إلى أن رأس المال الاستثماري وفر“آلية تمويل مرنة” للتكنولوجيا.

وأضاف شيتس:“أنا متأكد من أنه من الأسهل تقديم أفكار تكنولوجية لشركة رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون بدلاً من تقديمها لبنك أوروبي كبير”.

يمكن توسيع نطاق الأعمال التجارية بسرعة أكبر في الولايات المتحدة، حيث توفر البلاد سوقًا كبيرة ذات لغة متسقة ونظام تنظيمي، مما يساعد على الابتكار.

رغم سوقها الموحدة، لا تزال أوروبا مجزأة في العديد من النواحي، خاصة في قطاع الخدمات.

كما ساعد الابتكار من أفضل الجامعات الأمريكية، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على الساحل الشرقي وجامعة ستانفورد على الغرب، في استقطاب تلك الاستثمارات.

قال شيتس إنه“بمجرد أن يكون لديك هذا التكتل من الخبرات، فإنه يميل إلى الانتشار نوعًا ما”.

وساعدت هذه العوامل في تعزيز الاستثمار والإنتاجية في الولايات المتحدة، وهو عامل حاسم في تحديد مستويات المعيشة، بشكل أكبر بكثير من أوروبا.

مجتمع شيخوخة وسوق عمل ضعيفة

تتأثر الأوضاع المالية العامة في قارة أوروبا بالشيخوخة السريعة للسكان وتباطؤ النمو السكاني، والتي تؤثر أيضًا على الفجوة مع الولايات المتحدة، التي شهدت، على عكس أوروبا، توسعًا في السكان في سن العمل منذ 2010، لكن بوتيرة أبطأ تدريجياً.

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية لدى صندوق النقد الدولي، في بداية أكتوبر الحالي، إن“أوروبا عانت من انخفاض نمو الإنتاجية لبعض الوقت، وبدأت آثار شيخوخة السكان وقيود المفروضة العرض على العمالة في الظهور”.

دون الاختلافات في التركيبة السكانية، فإن الفجوة بين النمو عبر الأطلسي ستكون أقل وضوحًا.

مع ذلك، من المتوقع أن تعمل الاتجاهات الديموغرافية في العقود المقبلة لصالح الولايات المتحدة.

وأشار ويلاديك أيضًا إلى أن نمو أوروبا كان مدعومًا بالظروف المواتية لسوق العمل في العقود الأخيرة، مثل زيادة مشاركة النساء وكبار السن في العمل.

وقال إن“أجور العمال المهرة في أوروبا الشرقية ترتفع سريعًا، وربما يكون إصلاح النظام الاجتماعي في أوروبا الغربية، والذي أسهم في زيادة المشاركة في سوق العمل، بلغ حدوده القصوى”.

فجوة تتسع باستمرار؟

من المرجح أن تتسع الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا في الأعوام المقبلة، وسط زيادة الاستثمار والتركيبة السكانية الأفضل.

قال كيلر إن“الولايات المتحدة يمكن أن تزيد من نموها المحتمل، بينما تكافح أوروبا للحفاظ على النمو المنخفض المسجل بالفعل”.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك“لومبارد أودييه”، سامي تشار، إن اللحاق بأوروبا“يبدو أمرًا مستبعدًا تمامًا”.



ويوافق سفين جاري ستين، الاقتصادي في بنك“جولدمان ساكس”، على أن الولايات المتحدة“ستستمر في التفوق على منطقة اليورو في الأعوام المقبلة”، حتى لو تلاشت العوامل المؤقتة المرتبطة بفترة ما بعد الجائحة.

مع ذلك، يشكل العجز الأمريكي المرتفع، الذي يُتوقع أن يزيد الدين العام الحكومي الحالي من 97% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 119% بحلول 2033، وهو رقم قياسي، يشكل تهديدًا لنمو البلاد.

ومن هنا، قال كيلر إن“الولايات المتحدة ستضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة على الصعيد المالي”.