المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة 9 مليارات دولار خلال 45 يوما

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت السلع المُفرج عنها خلال النصف الأول من شهر أكتوبر بنحو 3 مليارات دولار، ليصل إجمالى البضائع المُفرج عنها منذ بداية العام إلى 56.7 مليار دولار مقابل 53.7 مليار بنهاية سبتمبر.

وكانت الحكومة قد أفرجت خلال سبتمبر منفردًا عن نحو 5.9 مليار دولار، أى أنه خلال 45 يومًا تم الإفراج عن بضائع بحوالى 9 مليارات دولار.

وبلغت أرصدة البضائع المتراكمة فى الموانىء بنهاية سبتمبر نحو 4.8 مليار دولار بحسب، تصريحات سابقة لأحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك.

وبحسب بيان وزارة المالية السبت، تم الإفراج عن سلع استراتيجية بقيمة 800 مليون دولار خلال النصف الأول من أكتوبر لتصل جملة المُفرج عنه منذ بداية العام 15.1 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية إنه حتى منتصف أكتوبر تم الإفراج عن مستلزمات إنتاج بقيمة 1.4 مليار دولار ليصل جُملة المفرج عنه منذ بداية العام نحو 26.2 مليار دولار.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إنهم حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم فى تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجى للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية.

أضاف الوزير، أنه يوجد اهتمام لتقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.