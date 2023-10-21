قمة السلام: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية ولن تتردد فى الحفاظ على سيادتها

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا فى ختام أعمال قمة السلام التى عقدت أمس فى القاهرة قالت فيه إن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب أى دولة بالمنطقة ولن تتهاون فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى.

وعقدت بالقاهرة أمس قمة السلام التى دعت إليها مصر وحضرها قادة دول من قارات العالم المختلفة، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه اتفق مع نظيره الأمريكى، جو بايدن، على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشراف وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة“الأونروا”، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، فى قطاع غزة.

وذكر أن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت فى جهود مكثفة لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين فى غزة، ولم تغلق معبر رفح البرى فى أى لحظة، وأن القصف الإسرائيلى المتكرر لجانبه الفلسطينى حال دون عمله.

وقال إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنسانى، للإجبار على التهجير، وأن مصر تؤكد وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسرى للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء.

قائلًا:”ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطينى، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار فى العالم، على مدار 75 عاماً، هى عمر القضية الفلسطينية”.

أضاف:”ويخطئ فى فهم طبيعة الشعب الفلسطينى، من يظن، أن هذا الشعب الأبى الصامد، راغب فى مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف”.

وأكد أن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين المسالمين، و تعبر عن دهشتها البالغة، من أن يقف العالم متفرجاً، على أزمة إنسانية كارثية، يتعرض لها 2.5 مليون فلسطينى فى قطاع غزة يُفرَض عليهم عقاب جماعى، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسرى.

أضاف أن هذه ممارسات نبذها العالم المتحضر الذى أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولى الإنسانى، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطينى والمدنيين الأبرياء.

وقال إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، فى تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، فى دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقى شعوب الأرض.