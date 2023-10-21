وزير التموين: طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تهدف إلى رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وذلك من خلال طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، بأسعار مخفضة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية،في بيان للوزارة اليوم أنه أصدر توجيهه للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من خلال المرور الدوري على كافة الاسواق للتأكد من تفعيل مبادرة خفيض أسعار السلع الاساسية، التي أعلنت عنها الحكومة، خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات الجملة، بمد الاسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر.

وقال إن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكيه بأسعار مخفضة بنسبة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض اسعار السلع الاساسية بهدف تخفيف العبء على المواطنين .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عاطف، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة تشارك في المبادرة بعدد 44 صنف من السلع الاستراتيجية تضم البان واجبان والسكر الدقيق الارز ، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في 1300 مجمع استهلاكي علي مستوي الجمهورية، مضيفَا أن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة المصرية لتجارة الجملة، بكميات ضخمة وتكفي حاجة المستهلكين علي مدار العام .

وفي ذات السياق أشار الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، الي أن مبادرة تخفيض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الشركة المصرية والشركة العامة وشركة النيل للمجمعات الجملة، ويصل نسبة التخفيضات إلي 25% وذلك في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم.

وأضاف كمال خلال جولة تفقدية اليوم على إحدي فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن المبادرة مستمرة طوال 6 أشهرلافتا الى أن أطراف المبادرة الرئسيين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلي البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.

وجاءت السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال منافذ الشركة المصرية، سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيه بدلا من 35 جنيه، زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45، زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

وكيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28، أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيه بدلا من 25، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا، طبق بيض 30 بيضة 125 جنيه بدلا من 150 جنيهًا،مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيه، مكرونة 350 جرام بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

بينما قامت شركات الجملة المتمثلة في النيل والعامة للمجمعات الاستهلاكية، بطرح السلع الاساسية من سكر وزيت وارز ومكرونة بنفس اسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلي طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهًا بدلا من 125 جنيه، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيه.

أ.ش.أ