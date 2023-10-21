وزير التموين: طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تهدف إلى رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وذلك من خلال طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، بأسعار مخفضة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية،في بيان للوزارة اليوم أنه أصدر توجيهه للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من خلال المرور الدوري على كافة الاسواق للتأكد من تفعيل مبادرة خفيض أسعار السلع الاساسية، التي أعلنت عنها الحكومة، خلال الأيام الماضية.
ومن جانبه وجه اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات الجملة، بمد الاسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر.
وقال إن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكيه بأسعار مخفضة بنسبة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض اسعار السلع الاساسية بهدف تخفيف العبء على المواطنين .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عاطف، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة تشارك في المبادرة بعدد 44 صنف من السلع الاستراتيجية تضم البان واجبان والسكر الدقيق الارز ، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في 1300 مجمع استهلاكي علي مستوي الجمهورية، مضيفَا أن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة المصرية لتجارة الجملة، بكميات ضخمة وتكفي حاجة المستهلكين علي مدار العام .
وفي ذات السياق أشار الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، الي أن مبادرة تخفيض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الشركة المصرية والشركة العامة وشركة النيل للمجمعات الجملة، ويصل نسبة التخفيضات إلي 25% وذلك في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم.
وأضاف كمال خلال جولة تفقدية اليوم على إحدي فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن المبادرة مستمرة طوال 6 أشهرلافتا الى أن أطراف المبادرة الرئسيين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلي البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.
وجاءت السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال منافذ الشركة المصرية، سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيه بدلا من 35 جنيه، زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45، زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.
وكيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28، أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيه بدلا من 25، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا، طبق بيض 30 بيضة 125 جنيه بدلا من 150 جنيهًا،مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيه، مكرونة 350 جرام بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.
بينما قامت شركات الجملة المتمثلة في النيل والعامة للمجمعات الاستهلاكية، بطرح السلع الاساسية من سكر وزيت وارز ومكرونة بنفس اسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلي طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهًا بدلا من 125 جنيه، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيه.
أ.ش.أ
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