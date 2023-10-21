254 جنيها ارتفاعًا فى أسعار الذهب منذ بدء أحداث الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News) نجيب: 149 دولارًا ارتفاع فى أسعار الأونصة عالميًا خلال أسبوعين
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها على مدار أسبوعين من بدء توترات منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بإقبال المستثمرين الأجانب على شراء الذهب كملاذ أمن وتخوفا من توسع رقعة الحرب، مما دفع سعر الأوقية للارتفاع بنحو 149 دولارا خلال تلك الفترة. وعلى المستوى المحلى، صعدت أسعار الذهب بنحو 254 جنيها للجرام خلال أسبوعين، بدعم من ارتفاع سعر الأونصة عالميا، ومتأثرة بتحرك سعر صرف الدولار فى السوق الموازية. قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات الأسبق بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب أخذت منحنى الصعود مع بدء توترات الشرق الأوسط متأثرة بارتفاع الأوقية والسعر الموازى. أضاف لـ”البورصة”، أن عيار الذهب 21 سجل نحو 2410 جنيهات للجرام مقابل 2165 جنيها، وعيار 24 بنحو 2754 جنيها مقابل 2474 جنيها، وعيار 18 بنحو 2066 جنيها مقابل 1856 جنيها خلال أسبوعين. لفت إلى أن سعر الأونصة عالميا سجل نحو 1981 دولارا مقابل 1832 دولارا، وسجل الجنيه الذهب نحو 19668 جنيها مقابل 17708 جنيها خلال أسبوعين. توقع أن تواصل أسعار الذهب عالميا صعودها لتتخطى ألفى دولار فى ظل مخاوف تفاقم الحرب بين فلسطين وإسرائيل. ميلاد: الشعبة طالبت الحكومة بمد مبادرة الذهب بدون جمارك وتنتظر الرد
وقال مصدر بسوق الصياغة، إن سعر دولار الصاغة ارتفع بنحو 1.25 جنيه منذ بدء توترات الشرق الأوسط، وسجل نحو 43.25 جنيه. أضاف أن سعر الدولار الموازى ارتفع بنحو 3 جنيهات، وسجل نحو 43 جنيها مقابل 40 جنيها، وهو أحد العوامل التى أدت لارتفاع الذهب محليا بجانب تأثرها بالأسعار العالمية. قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت مذكرة للحكومة بمد فترة مبادرة واردات الذهب بدون جمارك لستة أشهر جديدة، والتى من المنتظر انتهاؤها فى 10 نوفمبر القادم، وذلك بهدف زيادة المعروض بالأسواق، وينتظرون الرد، وأضاف أن الكميات التى دخلت إلى مصر ساعدت على سد جزء من الطلب والسيطرة على الأسعار.
MENAFN21102023000202011048ID1107280744
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.