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254 جنيها ارتفاعًا فى أسعار الذهب منذ بدء أحداث الشرق الأوسط

10/21/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نجيب: 149 دولارًا ارتفاع فى أسعار الأونصة عالميًا خلال أسبوعين واصلت أسعار الذهب ارتفاعها على مدار أسبوعين من بدء توترات منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بإقبال المستثمرين الأجانب على شراء الذهب كملاذ أمن وتخوفا من توسع رقعة الحرب، مما دفع سعر الأوقية للارتفاع بنحو 149 دولارا خلال تلك الفترة. وعلى المستوى المحلى، صعدت أسعار الذهب بنحو 254 جنيها للجرام خلال أسبوعين، بدعم من ارتفاع سعر الأونصة عالميا، ومتأثرة بتحرك سعر صرف الدولار فى السوق الموازية. قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات الأسبق بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب أخذت منحنى الصعود مع بدء توترات الشرق الأوسط متأثرة بارتفاع الأوقية والسعر الموازى. أضاف لـ”البورصة”، أن عيار الذهب 21 سجل نحو 2410 جنيهات للجرام مقابل 2165 جنيها، وعيار 24 بنحو 2754 جنيها مقابل 2474 جنيها، وعيار 18 بنحو 2066 جنيها مقابل 1856 جنيها خلال أسبوعين. لفت إلى أن سعر الأونصة عالميا سجل نحو 1981 دولارا مقابل 1832 دولارا، وسجل الجنيه الذهب نحو 19668 جنيها مقابل 17708 جنيها خلال أسبوعين. توقع أن تواصل أسعار الذهب عالميا صعودها لتتخطى ألفى دولار فى ظل مخاوف تفاقم الحرب بين فلسطين وإسرائيل. ميلاد: الشعبة طالبت الحكومة بمد مبادرة الذهب بدون جمارك وتنتظر الرد وقال مصدر بسوق الصياغة، إن سعر دولار الصاغة ارتفع بنحو 1.25 جنيه منذ بدء توترات الشرق الأوسط، وسجل نحو 43.25 جنيه. أضاف أن سعر الدولار الموازى ارتفع بنحو 3 جنيهات، وسجل نحو 43 جنيها مقابل 40 جنيها، وهو أحد العوامل التى أدت لارتفاع الذهب محليا بجانب تأثرها بالأسعار العالمية. قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت مذكرة للحكومة بمد فترة مبادرة واردات الذهب بدون جمارك لستة أشهر جديدة، والتى من المنتظر انتهاؤها فى 10 نوفمبر القادم، وذلك بهدف زيادة المعروض بالأسواق، وينتظرون الرد، وأضاف أن الكميات التى دخلت إلى مصر ساعدت على سد جزء من الطلب والسيطرة على الأسعار.

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