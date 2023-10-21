الرئاسة المصرية: لن نقبل أبدا بتصفية القضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أكدت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أنها لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت الرئاسة المصرية في بيان صحفي بعيد القمة التي دعت لها جمهورية مصر بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، على أنها ستحافظ دوماً على

موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي

لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.

وأشارت إلى أنها سعت من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى وقف الحرب الدائرة التي

راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإعطاء أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، والتحذير من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي

إلى مناطق أخرى في الإقليم.

وأضافت أن القمة هدفت إلى إطلاق نداء

عالمي للسلام يؤكد أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، ويخرج بإرادة جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضي

خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الرئاسة المصرية إن الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى

هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاستجابة على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولي

الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطيني

لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق في

الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه..

وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.

وأكدت مصر أنها لن تألو جهداً في

استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع.



