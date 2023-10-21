مسيرتان في روما وميلانو رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) روما/PNN/تظاهر المئات في ساحة فيتوريو في العاصمة الإيطالية روما، وفي مدينة ميلانو شمالا، اليوم السبت، دعما لفلسطين، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرتين

التي نظمتها عدة منظمات شبابية يسارية وحركات طلابية والعديد من المغتربين من الدول، لافتات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتندد

بالإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين.

وردد المشاركون

شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشهدت عدة مدن إيطالية، والعشرات من العواصم والمدن حول العالم خلال الأيام الماضية، مسيرات ووقفات منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا.



