مسيرتان في روما وميلانو رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
روما/PNN/تظاهر المئات في ساحة فيتوريو في العاصمة الإيطالية روما، وفي مدينة ميلانو شمالا، اليوم السبت، دعما لفلسطين، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في المسيرتين
التي نظمتها عدة منظمات شبابية يسارية وحركات طلابية والعديد من المغتربين من الدول، لافتات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتندد
بالإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين.
وردد المشاركون
شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وشهدت عدة مدن إيطالية، والعشرات من العواصم والمدن حول العالم خلال الأيام الماضية، مسيرات ووقفات منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا.
MENAFN21102023000205011050ID1107280742
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.