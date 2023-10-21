مسيرة في برشلونة رفضا للعدوان الإسرائيلي على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
برشلونة/PNN/تظاهر المئات في مدينة برشلونة الإسبانية، مساء اليوم السبت، دعما لفلسطين، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالب المشاركون في المسيرة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وبوقف الإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين"، "وأوقفوا الحرب على غزة".
وكانت جماهير نادي أوساسونا قد رفعت أمس الأعلام الفلسطينية خلال مباراة فريقهم مع نادي غرناطة بالدوري الإسباني لكرة القدم، كما رفعت جماهير نادي ريال سوسيداد الأعلام الفلسطينية خلال اللقاء مع نادي ريال مايوركا اليوم.
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