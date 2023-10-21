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مسيرة في برشلونة رفضا للعدوان الإسرائيلي على شعبنا

10/21/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) برشلونة/PNN/تظاهر المئات في مدينة برشلونة الإسبانية، مساء اليوم السبت، دعما لفلسطين، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المشاركون في المسيرة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وبوقف الإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين"، "وأوقفوا الحرب على غزة".

وكانت جماهير نادي أوساسونا قد رفعت أمس الأعلام الفلسطينية خلال مباراة فريقهم مع نادي غرناطة بالدوري الإسباني لكرة القدم، كما رفعت جماهير نادي ريال سوسيداد الأعلام الفلسطينية خلال اللقاء مع نادي ريال مايوركا اليوم.


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