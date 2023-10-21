روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN/أعلنت موسكو، اليوم السبت، أن روسيا طلبت عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال مؤتمر صحفي "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن، ومن المفترض أن تستأنف الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأسبوع المقبل".
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