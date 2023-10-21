Saturday, 21 October 2023 10:52 GMT

مستعمرون يعتدون على مزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

10/21/2023 2:20:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على مزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومنعوهم عنوة من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار العنب.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح ، بأن مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعترضت طريق المزارعين ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار العنب في مناطق "واد الأبيار"، "واد الغويط"، "خلة الفحم"، و"الشعف واد الشامي"، و"سهل الرجم"، إضافة إلى الاستيلاء على كمية من العنب .

وأضاف صلاح أن الاحتلال يفرض على المزارعين الحصول على إذن مسبق للوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرضون لها من قوات الاحتلال والمستعمرين، واحتجازهم لساعات والتنكيل به.


MENAFN21102023000205011050ID1107280739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث