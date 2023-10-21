مستعمرون يعتدون على مزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على مزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومنعوهم عنوة من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار العنب.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح ، بأن مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعترضت طريق المزارعين ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار العنب في مناطق "واد الأبيار"، "واد الغويط"، "خلة الفحم"، و"الشعف واد الشامي"، و"سهل الرجم"، إضافة إلى الاستيلاء على كمية من العنب .

وأضاف صلاح أن الاحتلال يفرض على المزارعين الحصول على إذن مسبق للوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرضون لها من قوات الاحتلال والمستعمرين، واحتجازهم لساعات والتنكيل به.



