مستعمرون يعتدون على مزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على مزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومنعوهم عنوة من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار العنب.
وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح ، بأن مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعترضت طريق المزارعين ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار العنب في مناطق "واد الأبيار"، "واد الغويط"، "خلة الفحم"، و"الشعف واد الشامي"، و"سهل الرجم"، إضافة إلى الاستيلاء على كمية من العنب .
وأضاف صلاح أن الاحتلال يفرض على المزارعين الحصول على إذن مسبق للوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرضون لها من قوات الاحتلال والمستعمرين، واحتجازهم لساعات والتنكيل به.
MENAFN21102023000205011050ID1107280739
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.