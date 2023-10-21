الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنين من بلدتي طلوزة وعصيرة الشمالية، شمال وشرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طلوزة شرقا، واعتقلت الشاب براء عماد صلاحات.

وشهدت القرية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت قنابل الغاز السام والرصاص الحي، باتجاههم، دون ان يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، واعتقلت الاسير المحرر ادهم سوالمة، عقب مداهمة منزل ذويه.



