الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابين من مخيم جنين واقتحمت بلدة يعبد .

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فادي بسام الهندي، وبسام رائد الهندي واستولت على شاحنة لنقل المركبات على حاجز عسكري مفاجئ أقامته بالقرب من مفرق بلدة عرابة جنوب جنين.

كما اقتحمت تلك القوات بلدة يعبد جنوب غرب جنين ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات .



