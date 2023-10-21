((الدلتا للسكر)).. أرباح من أزمة عالمية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
شهدت شركة الدلتا للسكر طفرة فى أرباحها فى النصف الأول من العام الحالى، والذى بدوره دفع السهم للارتفاع مطلع الأسبوع الماضى بواقع 9.06%، ليغلق تداولات الأسبوع على سعر 63.39 جنيه للسهم الواحد.
واستفادت الشركة من أزمة السكر العالمية، والضغوط على إنتاجه والتى تسببت فى ارتفاع أسعار السكر بنحو 60% خلال 2023، لترتفع إيراداتها، وتحقق زيادة فى الأرباح تخطت 100% خلال النصف الأول من العام الجارى، مؤكدة على حفاظها على مخزون استراتيجى من السكر يكفى لشهر إبريل 2024.
وأوصت بحوث”مباشر لتداول الأوراق المالية” بشراء سهم“الدلتا للسكر”، متوقعة نموا فى أحجام البيع عند متوسطات تاريخية تبلغ 1% لأحجام بيع كلا من السكر واللب الجاف المولاس، نظرًا لتعاقد الشركة على مساحة زراعية تبلغ 111 ألف فدان لموسم 2023 ،وهو يمثل زيادة 7% عن عام 2022، وبإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن من بنجر السكر.
وتوقعت البحوث وصول هوامش ربح الشركة إلى 19% بنهاية 2023، وهى أعلى نسبة وصلت إليها على الإطلاق، بسبب زيادة أسعار السكر، مع توقعات بنسبة توزيعات نقدية قيمتها 55 % من الأرباح في المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة الدلتا للسكر خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 100% لتحقق أكثر من 1.08 مليار جنيه مقارنة مع نحو 544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
كتبت: مرام أشرف
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