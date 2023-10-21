((الدلتا للسكر)).. أرباح من أزمة عالمية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > شهدت شركة الدلتا للسكر طفرة فى أرباحها فى النصف الأول من العام الحالى، والذى بدوره دفع السهم للارتفاع مطلع الأسبوع الماضى بواقع 9.06%، ليغلق تداولات الأسبوع على سعر 63.39 جنيه للسهم الواحد.

واستفادت الشركة من أزمة السكر العالمية، والضغوط على إنتاجه والتى تسببت فى ارتفاع أسعار السكر بنحو 60% خلال 2023، لترتفع إيراداتها، وتحقق زيادة فى الأرباح تخطت 100% خلال النصف الأول من العام الجارى، مؤكدة على حفاظها على مخزون استراتيجى من السكر يكفى لشهر إبريل 2024.

وأوصت بحوث”مباشر لتداول الأوراق المالية” بشراء سهم“الدلتا للسكر”، متوقعة نموا فى أحجام البيع عند متوسطات تاريخية تبلغ 1% لأحجام بيع كلا من السكر واللب الجاف المولاس، نظرًا لتعاقد الشركة على مساحة زراعية تبلغ 111 ألف فدان لموسم 2023 ،وهو يمثل زيادة 7% عن عام 2022، وبإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن من بنجر السكر.

وتوقعت البحوث وصول هوامش ربح الشركة إلى 19% بنهاية 2023، وهى أعلى نسبة وصلت إليها على الإطلاق، بسبب زيادة أسعار السكر، مع توقعات بنسبة توزيعات نقدية قيمتها 55 % من الأرباح في المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

وارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة الدلتا للسكر خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 100% لتحقق أكثر من 1.08 مليار جنيه مقارنة مع نحو 544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.





كتبت: مرام أشرف