((مستثمرى السادات)) تطالب ((الاستثمار)) بتفعيل الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت جمعية مستثمرى السادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتفعيل نظام الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية ورفع الأعباء عن مستثمرى المدينة.

قال محمد الجندى، رئيس مكتب الجندى للمحاسبة والمراجعة، إن المكتب مسئول عن 80 شركة صناعية، و70 شركة زراعية تعمل فى مدينة السادات، وتحتاج الشركات الصناعية دعماً من الجهات والأجهزة الإدارية لمساعدتها على التوسع وحل مشكلات التصدير.

ذكر أنه يجب الأخذ فى الاعتبار المستثمر الصغير والمتوسط فى المدينة لأنه يمثل النسبة العظمى من حوالى 3.7 مليون شركة تعمل فى مصر، وأخذ آرائهم قبل وضع القوانين والتشريعات بجانب تفعيل قانون الشباك الواحد.

أشار إلى أنه لا يجب تكبيل المستثمر بالقيود والبيروقراطية، لأنه مصدر العملة الصعبة الأول فى مصر.

أوضح خلال اجتماع الجمعية، أن المستثمر يقدم 24 إقراراً لمصلحة الضرائب سنوياً مقارنة بإقرار واحد فى السابق، والعديد من الاستمارات، كاستمارة الإحصاء، واستمارة الأجانب الربع سنوية وهذا يشكل عبء كبير على المستثمرين.

وطالب بتجميع البيانات فى إقرار واحد وتطلع عليه الإدارات، حيث أن جميع البيانات المقدمة للجهات الحكومية تكون فى الغالب متشابهة.

لفت إلى أن المستثمر يدفع الكثير من الضرائب، كضريبة الأرباح 22.5%, والتى ينبثق منه حوالى ست ضرائب، وضريبة التوزيعات 10% وضريبة تأخير، وضريبة مساهمة تكافلية، غير ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية.

أوضح أن المستثمر هو الوحيد الذى لا يمتلك تأمين صحى، فيجب توفير كافة المميزات التى توفرها الدولة للموظفين لكى يشعر أنه مرحب به فى مصر.

قال أشرف شرشر، رئيس مجلس إدارة شركة ساتا لتشكيل المعادن، إن الشركة تعانى من البيروقراطية مع المصالح الحكومية حيث ترغب الشركة بنقل استثماراتها إلى مدينة السادات الصناعية، ولم تتمكن من ذلك حتى الآن.

تابع أن المصنع الخاص به يقع فى منطقة زراعية ويتأثر بقطع الكهرباء ويجد صعوبة فى وصول العمالة وضعف كفاءة عمله.

أضاف أن الشركة خاطبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام لتوفير قطعة أرض بمدينة السادات، ولم ترد الهيئة عليه حتى الآن وهذا الأمر يعطل العملية الاستثمارية فى مصر.

قال أحمد شرين كريم نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار خلال لقاءه مستثمرى السادات، إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لمساعدة المستثمرين خلال الفترة الحالية .

ذكر أن الهيئة تحرص على عمل اجتماعات مع المستثمرين فى جميع الصناعات وحل مشكلاتهم، حيث فى الفترة الأخيرة عقدت اجتماعات مع مصنعين فى قطاعى الأسمنت والدواء وتم تقديم التوجيهات وحل مشكلاتهم.

قال إيهاب حجازى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يعمل بشكل متواصل على تطوير المشروعات بالمنوفية من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية للمستثمرين فى القطاع الزراعى والصناعى.

أضاف أن الجهاز يقدم بعض التيسيرات غير الضريبية كرد جزء أو كل قيمة ترفيق الأراضى ومنح أجل سداد كبير ومنح الأراضى مقابل مبلغ رمزى أو بالمجان للمستثمرين، كما تتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى وقيمة الاشتراك فى المعارض.

تابع أن الجهاز أسقط جميع المخالفات والقضايا عن أصحاب المشاريع غير الرسمية بداية من تقديمه ولا يتم احتساب ما سبق، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات غير الرسمية من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والرهن لمدة خمس سنوات.





كتب- أحمد غنيم