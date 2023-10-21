((هيرو)) للصناعات الغذائية تستهدف زيادة مبيعاتها 10% العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة هيرو للصناعات الغذائية زيادة مبيعاتها بنحو 10% العام الجارى إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه عام 2022، بدعم من استقبال طلبات تصديرية جديدة من الأسواق الأفريقية والأوروبية.

قال محمد المحلاوى، رئيس قطاع تطوير عمليات سلسلة الإمداد بشركة هيرو للصناعات الغذائية، إن الشركة صدرت 40% من إجمالى الطاقة الإنتاجية العام الماضى بما يعادل 400 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام.

أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة صدرت الشهر الماضي 240 ألف عبوة من المربى إلى اليابان، بجانب الأسواق التى تجهز الشركة لتصدير شحنات لها خلال الفترة المقبلة أبرزها أمريكا، وكندا، دول الخليج.

وتأسست مجموعة هيرو السويسرية للصناعات الغذائية عام 1886، وتنتج الشركة العصائر، والمربات بالإضافة إلى المواد الغذائية وألبان الأطفال.

وتوسعت هيرو الشرق الأوسط وأفريقيا لتكون رائده في مجال المربات بالمنطقة، حيث تصل منتجات الشركة لأكثر من 35 سوقاً حول العالم، وتسعى الشركة للتوسع فى تلك الأسواق خاصة السوقين الأمريكى والأفريقى.

قال محمد المحلاوى إن الشركة أنشأت مصنعها ومكتبها الرئيسي بالقاهرة باستثمار يزيد على 20 مليون دولار، وتعمل الشركة على تطوير منتجاتها خلال الفترة الحالية لتتبع أعلى معايير الجودة التى تتفق مع المعايير الأوروبية.





كتبت_ مريم الرميحي