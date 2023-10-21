((هيرو)) للصناعات الغذائية تستهدف زيادة مبيعاتها 10% العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة هيرو للصناعات الغذائية زيادة مبيعاتها بنحو 10% العام الجارى إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه عام 2022، بدعم من استقبال طلبات تصديرية جديدة من الأسواق الأفريقية والأوروبية.
قال محمد المحلاوى، رئيس قطاع تطوير عمليات سلسلة الإمداد بشركة هيرو للصناعات الغذائية، إن الشركة صدرت 40% من إجمالى الطاقة الإنتاجية العام الماضى بما يعادل 400 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام.
أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة صدرت الشهر الماضي 240 ألف عبوة من المربى إلى اليابان، بجانب الأسواق التى تجهز الشركة لتصدير شحنات لها خلال الفترة المقبلة أبرزها أمريكا، وكندا، دول الخليج.
وتأسست مجموعة هيرو السويسرية للصناعات الغذائية عام 1886، وتنتج الشركة العصائر، والمربات بالإضافة إلى المواد الغذائية وألبان الأطفال.
وتوسعت هيرو الشرق الأوسط وأفريقيا لتكون رائده في مجال المربات بالمنطقة، حيث تصل منتجات الشركة لأكثر من 35 سوقاً حول العالم، وتسعى الشركة للتوسع فى تلك الأسواق خاصة السوقين الأمريكى والأفريقى.
قال محمد المحلاوى إن الشركة أنشأت مصنعها ومكتبها الرئيسي بالقاهرة باستثمار يزيد على 20 مليون دولار، وتعمل الشركة على تطوير منتجاتها خلال الفترة الحالية لتتبع أعلى معايير الجودة التى تتفق مع المعايير الأوروبية.
كتبت_ مريم الرميحي
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