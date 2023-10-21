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((بلوبيرج)) للصناعات الغذائية تضيف 3 خطوط إنتاج بـ 30 مليون جنيه

10/21/2023 2:05:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة بلوبيرج للصناعات الغذائية إضافة 3 خطوط إنتاج لتصنيع الشوكولاتة باستثمارات 30 مليون جنيه، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة لفتح أسواق تصديرية جديدة. قال يوسف صلاح، رئيس مجلس ادارة الشركة، إن الشركة تسعى من خلال التوسعات الجديدة تنويع المنتجات الغذائية المصنعة لفتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الأفريقى والأوروبى. أشار إلى أن الشركة تستهدف طرح المنتجات الجديدة بالسوق المحلى مع بداية العام 2024، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة فى السوق العراقى. لفت إلى أن الشركة اضطرت للعمل بـ 50% من طاقتها الإنتاجية، بسبب نقص الحصيلة الدولارية و صعوبة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ. أضاف صلاح لـ((البورصة))، ان الشركة خسرت عقب تلك التحديات نحو 450 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب تذبذب الأسعار، حيث اضطرت الشركة إلى تغيير خطة الأسعار كل 10 أيام تقريبًا. وتعمل شركة بلوبيرج فى مجال تصنيع الحلويات منذ عام 1955، وتعتبر من الشركات الرائدة فى تصنيع الشيكولاته السبريد، حيث تنتج 4 منتجات مختلفة، و تصدر منتجاتها للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتسعى الشركة لدخول الأسواق الأوروبية الفترة المقبلة. كتبت _ فرح رجب

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