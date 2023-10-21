((بلوبيرج)) للصناعات الغذائية تضيف 3 خطوط إنتاج بـ 30 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة بلوبيرج للصناعات الغذائية إضافة 3 خطوط إنتاج لتصنيع الشوكولاتة باستثمارات 30 مليون جنيه، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة لفتح أسواق تصديرية جديدة. قال يوسف صلاح، رئيس مجلس ادارة الشركة، إن الشركة تسعى من خلال التوسعات الجديدة تنويع المنتجات الغذائية المصنعة لفتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الأفريقى والأوروبى. أشار إلى أن الشركة تستهدف طرح المنتجات الجديدة بالسوق المحلى مع بداية العام 2024، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة فى السوق العراقى. لفت إلى أن الشركة اضطرت للعمل بـ 50% من طاقتها الإنتاجية، بسبب نقص الحصيلة الدولارية و صعوبة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ. أضاف صلاح لـ((البورصة))، ان الشركة خسرت عقب تلك التحديات نحو 450 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب تذبذب الأسعار، حيث اضطرت الشركة إلى تغيير خطة الأسعار كل 10 أيام تقريبًا. وتعمل شركة بلوبيرج فى مجال تصنيع الحلويات منذ عام 1955، وتعتبر من الشركات الرائدة فى تصنيع الشيكولاته السبريد، حيث تنتج 4 منتجات مختلفة، و تصدر منتجاتها للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتسعى الشركة لدخول الأسواق الأوروبية الفترة المقبلة. كتبت _ فرح رجب
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