Space G7 للتعليم والبرمجة تخطط للتوسع فى مصر والمنطقة العربية

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة“Space G7” للتعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعى، لتقديم الدورات التعليمية للغة الإنجليزية والبرمجة فى مصر والوطن العربى.

وقال محمد عاصم الطماوى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الأكاديمية الأمريكية المصرية، إن الشركة تمتلك 22 فرعاً منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات فى مجال تدريس البرمجة واللغة الإنجليزية وبرامج الذكاء الاصطناعى.

وأضاف أن رؤية الأكاديمية الأمريكية المصرية تتوافق مع رؤية مصر فى تطوير التعليم وربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل والمستقبل من خلال تعلم لغة البرمجة وتقدم دورات تدريبية للأطفال والكبار بشكل احترافى.

وتابع:“مهمتنا جعل رحلة التعلم أبسط وأكثر متعة وفاعلية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعى حيث نمارس ما نعلمه بشكل فعال، ونقوم بتحسين وتطوير دوراتنا باستمرار لمواكبة التطور وأحدث التقنيات الحديثة فى التعليم، كما يتم اختيار المدربين بعناية ويتم فحصهم ومقابلتهم بدقة، بجانب تقييم الدورات من قبل المشاركين لضمان التميز والتحسين المستمر”.