Space G7 للتعليم والبرمجة تخطط للتوسع فى مصر والمنطقة العربية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة“Space G7” للتعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعى، لتقديم الدورات التعليمية للغة الإنجليزية والبرمجة فى مصر والوطن العربى.
وقال محمد عاصم الطماوى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الأكاديمية الأمريكية المصرية، إن الشركة تمتلك 22 فرعاً منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات فى مجال تدريس البرمجة واللغة الإنجليزية وبرامج الذكاء الاصطناعى.
وأضاف أن رؤية الأكاديمية الأمريكية المصرية تتوافق مع رؤية مصر فى تطوير التعليم وربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل والمستقبل من خلال تعلم لغة البرمجة وتقدم دورات تدريبية للأطفال والكبار بشكل احترافى.
وتابع:“مهمتنا جعل رحلة التعلم أبسط وأكثر متعة وفاعلية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعى حيث نمارس ما نعلمه بشكل فعال، ونقوم بتحسين وتطوير دوراتنا باستمرار لمواكبة التطور وأحدث التقنيات الحديثة فى التعليم، كما يتم اختيار المدربين بعناية ويتم فحصهم ومقابلتهم بدقة، بجانب تقييم الدورات من قبل المشاركين لضمان التميز والتحسين المستمر”.
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