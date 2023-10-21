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شركات إماراتية تسعى للاستحواذ على حصة فى ((تك لاين)) للحلول المالية

10/21/2023 2:04:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((عباس)): الشركة تستهدف حجم أعمال بقيمة مليون دولار خلال العام الأول بالإمارات

تسعى شركتان إماراتيان للاستحواذ على حصة أقلية فى شركة تلك لاين لحلول التكنولوجيا المالية بحد أقصى 30%.

وقال هيثم عباس، الرئيس التنفيذى للشركة، إنَّ الشركة بصدد عقد اجتماع مع أحد مسئولى الشركتين خلال أيام على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبى 2023.

وتقام الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس دبى 2023 خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجارى بمشاركة 6 آلاف شركة على مساحة عرض تصل إلى مليونى متر مربع فى مركز دبى التجارى العالمى.

وأوضح ((عباس)) لـ((البورصة))، أن ((تك لاين)) تستهدف من مشاركتها فى ((جيتكس)) تعزيز حضورها فى أسواق منطقة الخليج، وافتتاح مكتب لها فى الإمارات، والذى بدأت عملية تأسيسه منذ حوالى 8 أشهر، بالإضافة إلى استعراض حلولها التكنولوجية.

وأضاف أن شركته لديها حالياً عملاء من عدة بلدان؛ منها ليبيا والمغرب، لكنَّ الجزء الأكبر من مصر، وأبرزها ((فورى))، و((الأهلى ممكن)) لحلول المدفوعات الإلكترونية.

وقال إنَّ شركته تخطط للمشاركة فى مؤتمرى سيملس الشرق الأوسط بالإمارات خلال مايو 2024 ونظيره بالقاهرة فى يوليو من العام ذاته، كاشفاً عن إجراء مفاوضات مع شركاء عمل للدخول إلى سوق السعودية خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه البنك المركزى السعودى إلى طرح رخص للشركات فى قطاع التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول لمليون دولار حجم أعمال خلال أول عام من تواجدها بالإمارات، مشيراً إلى أن الشركة اتفقت بشكل مبدئى مع أحد الكيانات العاملة بالإمارات على تزويده بأنظمة أمن سيبرانى لمدة ثلاث سنوات. وتأسست شركة تك لاين عام 2020 وتعمل فى مجالات تقديم خدمات الاستشارات والبرامج التكنولوجية والمهنية وإدارة شبكة البنية التحتية وتحليل الأعمال فى قطاع حلول التكنولوجيا المالية.

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