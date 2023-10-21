شركات إماراتية تسعى للاستحواذ على حصة فى ((تك لاين)) للحلول المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((عباس)): الشركة تستهدف حجم أعمال بقيمة مليون دولار خلال العام الأول بالإمارات
تسعى شركتان إماراتيان للاستحواذ على حصة أقلية فى شركة تلك لاين لحلول التكنولوجيا المالية بحد أقصى 30%.
وقال هيثم عباس، الرئيس التنفيذى للشركة، إنَّ الشركة بصدد عقد اجتماع مع أحد مسئولى الشركتين خلال أيام على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبى 2023.
وتقام الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس دبى 2023 خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجارى بمشاركة 6 آلاف شركة على مساحة عرض تصل إلى مليونى متر مربع فى مركز دبى التجارى العالمى.
وأوضح ((عباس)) لـ((البورصة))، أن ((تك لاين)) تستهدف من مشاركتها فى ((جيتكس)) تعزيز حضورها فى أسواق منطقة الخليج، وافتتاح مكتب لها فى الإمارات، والذى بدأت عملية تأسيسه منذ حوالى 8 أشهر، بالإضافة إلى استعراض حلولها التكنولوجية.
وأضاف أن شركته لديها حالياً عملاء من عدة بلدان؛ منها ليبيا والمغرب، لكنَّ الجزء الأكبر من مصر، وأبرزها ((فورى))، و((الأهلى ممكن)) لحلول المدفوعات الإلكترونية.
وقال إنَّ شركته تخطط للمشاركة فى مؤتمرى سيملس الشرق الأوسط بالإمارات خلال مايو 2024 ونظيره بالقاهرة فى يوليو من العام ذاته، كاشفاً عن إجراء مفاوضات مع شركاء عمل للدخول إلى سوق السعودية خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه البنك المركزى السعودى إلى طرح رخص للشركات فى قطاع التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول لمليون دولار حجم أعمال خلال أول عام من تواجدها بالإمارات، مشيراً إلى أن الشركة اتفقت بشكل مبدئى مع أحد الكيانات العاملة بالإمارات على تزويده بأنظمة أمن سيبرانى لمدة ثلاث سنوات. وتأسست شركة تك لاين عام 2020 وتعمل فى مجالات تقديم خدمات الاستشارات والبرامج التكنولوجية والمهنية وإدارة شبكة البنية التحتية وتحليل الأعمال فى قطاع حلول التكنولوجيا المالية.
MENAFN21102023000202011048ID1107280689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.