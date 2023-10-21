وزير الإسكان: مدينة غرب قنا الجديدة تقام على نحو 8971 فدانا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، مع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا، مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بـ” مدينة غرب قنا الجديدة“، التي يتم تنفيذها على مساحة إجمالية ( 8971.11 ) فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 1400 فدان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة غرب قنا الجديدة، تتمتع بموقع متميز وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، ويتميز موقع التجمع العمراني بوقوعه على شبكة طرق إقليمية ، حيث يقع على الطريق الصحراوي الغربي قنا – القاهرة والطريق الصحراوي الغربي قنا الأقصر، ويتميز بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة حوالي 5 كم ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 550 ألف نسمة في سنة 2050.
في ذات السياق، أوضح المهندس أيمن رشاد، أن قطاع الإسكان والخدمات بمدينة غرب قنا الجديدة، شمل الانتهاء من تنفيذ 121 عمارة بها 2904 وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، ويجرى الانتهاء من باقي العمارات بإجمالي تكلفة للوحدات 800 مليون جنيه حيث يشتمل المشروع على 3264 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 عمارات“سكن مصر” بإجمالي 144 وحدة، ويجرى الانتهاء من باقي العمارات، بتكلفة إجمالية للوحدات 216 مليون جنيه.
وأضاف رشاد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مبانٍ خدمية بمنطقة سكن كل المصريين وسكن مصر وهي: (سوق تجارية – حضانة – ملعب ثلاثي – مدرسة تعليم أساسي – وحدة صحية – قسم شرطة – وحدة إطفاء) بإجمالي تكلفة 47 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ مسجد سعة 300 مصل بالمنطقة 1 مجاورة 2 منطقة الفيلات بنسبة تنفيذ 40% بتكلفة 9 ملايين جنيه، ويجرى تنفيذ مخبز بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بمنطقة خدمات سكن محدودي الدخل وسكن مصر، كما تم طرح وحدات سكنية بمشروع سكن مصر ضمن المرحلة التاسعة بأسبقية الحجز، من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.
وأشار المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة إلى أنه فيما يتعلق بقطاع المرافق والمحطات: يجرى الانتهاء من أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا الجديدة وهي شبكات (مياه – صرف – ري طرق“فرمة” ) بمساحة 1400 فدان وتشمل منطقة الـ 300 فدان المطلة على الطريق الصحراوي حيث إنها منطقة تحظي باهتمام المستثمرين في المنطقة بنسبة تنفيذ 92 %، وتم تنفيذ الخط الناقل بطول 8320 مترا بنسبة تنفيذ 99%، والانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بالطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة العمارات، وكذلك منطقة عمارات“سكن كل المصريين“، وكذا استكمال الطرق الرئيسية بالمدينة.
أ.ش.أ
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