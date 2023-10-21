وزير الإسكان: مدينة غرب قنا الجديدة تقام على نحو 8971 فدانا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، مع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا، مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بـ” مدينة غرب قنا الجديدة“، التي يتم تنفيذها على مساحة إجمالية ( 8971.11 ) فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 1400 فدان.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة غرب قنا الجديدة، تتمتع بموقع متميز وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، ويتميز موقع التجمع العمراني بوقوعه على شبكة طرق إقليمية ، حيث يقع على الطريق الصحراوي الغربي قنا – القاهرة والطريق الصحراوي الغربي قنا الأقصر، ويتميز بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة حوالي 5 كم ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 550 ألف نسمة في سنة 2050.

في ذات السياق، أوضح المهندس أيمن رشاد، أن قطاع الإسكان والخدمات بمدينة غرب قنا الجديدة، شمل الانتهاء من تنفيذ 121 عمارة بها 2904 وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، ويجرى الانتهاء من باقي العمارات بإجمالي تكلفة للوحدات 800 مليون جنيه حيث يشتمل المشروع على 3264 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 عمارات“سكن مصر” بإجمالي 144 وحدة، ويجرى الانتهاء من باقي العمارات، بتكلفة إجمالية للوحدات 216 مليون جنيه.

وأضاف رشاد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مبانٍ خدمية بمنطقة سكن كل المصريين وسكن مصر وهي: (سوق تجارية – حضانة – ملعب ثلاثي – مدرسة تعليم أساسي – وحدة صحية – قسم شرطة – وحدة إطفاء) بإجمالي تكلفة 47 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ مسجد سعة 300 مصل بالمنطقة 1 مجاورة 2 منطقة الفيلات بنسبة تنفيذ 40% بتكلفة 9 ملايين جنيه، ويجرى تنفيذ مخبز بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بمنطقة خدمات سكن محدودي الدخل وسكن مصر، كما تم طرح وحدات سكنية بمشروع سكن مصر ضمن المرحلة التاسعة بأسبقية الحجز، من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

وأشار المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة إلى أنه فيما يتعلق بقطاع المرافق والمحطات: يجرى الانتهاء من أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا الجديدة وهي شبكات (مياه – صرف – ري طرق“فرمة” ) بمساحة 1400 فدان وتشمل منطقة الـ 300 فدان المطلة على الطريق الصحراوي حيث إنها منطقة تحظي باهتمام المستثمرين في المنطقة بنسبة تنفيذ 92 %، وتم تنفيذ الخط الناقل بطول 8320 مترا بنسبة تنفيذ 99%، والانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بالطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة العمارات، وكذلك منطقة عمارات“سكن كل المصريين“، وكذا استكمال الطرق الرئيسية بالمدينة.

أ.ش.أ