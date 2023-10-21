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مثل كروي.. هالاند يد واحدة لا تصفق!

10/21/2023 10:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاش المهاجم إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج، فترة من الإحباط خلال الأسابيع الأخيرة.
وصام هالاند عن التهديف في 3 مباريات متتالية مع السيتي ضد ولفرهامبتون وآرسنال في الدوري، وكذلك لايبزيج الألماني خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.
كما غاب إرلينج (23 عامًا) عن المشاركة في مباراة نيوكاسل يونايتد، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وكان آخر احتفال للنجم النرويجي بقميص السيتيزينز أمام نوتنجهام فورست بالبريميرليج، يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتنفس هالاند الصعداء بتسجيل هدفين مع النرويج أمام قبرص في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
إلا أن أحد المرشحين البارزين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لم تكتمل فرحته، حيث خسر منتخب بلاده بطاقة التأهل لصالح إسبانيا واسكتلندا.
وتنطبق المقولة السائدة في الوطن العربي بأن "اليد الواحدة لا تصفق"، على حال نجم مانشستر سيتي.
ويربط كووورة في حلقة جديدة من سلسلة تقارير "مثل كروي" بين أسباب ما يعانيه إرلينج هالاند في الفترة الأخيرة، وهذه المقولة الشهيرة.
لقد انفجر هالاند بقوة في أول مواسمه مع مانشستر سيتي، وسجل أكثر من 50 هدفًا في جميع المسابقات، ليحصد جائزة أفضل لاعب أوروبي.
لكن، هذا النجاح الباهر كان خلفه منظومة عمل جماعية رائعة، بناها المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.
فمنذ بداية الموسم الجاري، تآكلت هذه المنظومة برحيل جوندوجان ورياض محرز، ويبقى المدرب الإسباني أمام رهان الوقت لاندماج الثلاثي كوفاسيتش ودوكو ونونيز.
كما ارتبكت خطة جوارديولا في بناء فريق جديد هذا الموسم، بعد إصابة ركائز مؤثرة للغاية مثل دي بروين وبرناردو سيلفا، وجون ستونز، بخلاف غياب رودري للإيقاف.
وفقد إرلينج هالاند مساندة من المواهب التي تمده بالفرص، إذ وجد نفسه بجوار جوليان ألفاريز وجيريمي دوكو، وفيل فودين، والتي لم تنسجم هذه المنظومة بعد.
وأثرت بشكل ملحوظ الإصابات والغيابات مع تغيير الجلد، كثيرًا على هالاند، لتساهم في صيامه عن التهديف لما يقرب من شهر كامل مع مانشستر سيتي.
ونفس الحال بالنسبة لمنتخب النرويج، الذي يفتقد لكتيبة مدججة بالنجوم مثلما الحال في مانشستر سيتي، ليخسر هالاند فرصة الظهور في يورو 2024، لأنه لا يمكن أن يلمع بمفرده دون كتيبة تغذيه بالفرص التهديفية.
وأقر هالاند بنفسه أنه بدأ يعاني نفسيًا، ويشعر بالملل، من كثرة ترديد اسمه في وسائل الإعلام، لتفسير تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.
ويأمل نجم السيتي أن يتجاوز هذه الفترة المحبطة ببصمة جديدة في مباراة برايتون بالجولة التاسعة من البريميرليج.

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