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احتجاج في طوكيو ضد الغارات الإسرائيلية على غزة

10/21/2023 10:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مراسل "تاس" بالعاصمة اليابانية، بأنه تم تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الغارات الإسرائيلية على غزة في منطقة شينجوكو في طوكيو (حيث تقع إحدى أكبر محطات القطارات).
ووفقا للمراسل، شارك في الفعالية التي جرت اليوم السبت، حوالي 100 شخص. ساروا في الشوارع المجاورة للمحطة وسط دائرة كثيفة من رجال الشرطة.
وأشار المراسل إلى أن الفعالية مرت بسلام، دون وقوع أي حوادث. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف الهجمات على قطاع غزة.


كما حمل عدد من المشاركين لافتات تحمل شعارات مناهضة للنزاع في أوكرانيا وضد التغييرات في سياسة الدفاع اليابانية.

RT

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