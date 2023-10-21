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مدرب النصر السابق يعود للدوري السعودي من جديد

10/21/2023 10:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد مدرب نادي النصر السابق، الأوروغوياني دانيال كارينيو، من جديد للعمل في دوري روشن السعودي، بعد إعلان نادي الحزم التعاقد معه خلفًا للبرتغالي فيليبي جوفيا.
وكانت إدارة الحزم قد قررت إقالة جوفيا بعد سوء نتائج الفريق في بطولة دوري روشن السعودي؛ حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر والأخير بجدول الترتيب، برصيد 3 نقاط، من التعادل 3 مرات، والخسارة في 6 مباريات.
ويملك كارينيو (60 عامًا) خبرة كبيرة في الكرة السعودية، حيث سبق له تولي قيادة فرق النصر والشباب والوحدة، وحصد لقب الدوري السعودي وكأس ولي العهد موسم 2013-14 مع الفريق النصراوي.

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