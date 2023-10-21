مدرب النصر السابق يعود للدوري السعودي من جديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد مدرب نادي النصر السابق، الأوروغوياني دانيال كارينيو، من جديد للعمل في دوري روشن السعودي، بعد إعلان نادي الحزم التعاقد معه خلفًا للبرتغالي فيليبي جوفيا.
وكانت إدارة الحزم قد قررت إقالة جوفيا بعد سوء نتائج الفريق في بطولة دوري روشن السعودي؛ حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر والأخير بجدول الترتيب، برصيد 3 نقاط، من التعادل 3 مرات، والخسارة في 6 مباريات.
ويملك كارينيو (60 عامًا) خبرة كبيرة في الكرة السعودية، حيث سبق له تولي قيادة فرق النصر والشباب والوحدة، وحصد لقب الدوري السعودي وكأس ولي العهد موسم 2013-14 مع الفريق النصراوي.
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