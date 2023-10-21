كيف تحاربين سرطان الثدي بهذا النظام الغذائي؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثبتت الدراسات أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة من أهم عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تلعب دوراً في الوقاية من سرطان الثدي والنجاة منه.وغالباً ما يؤدي تشخيص سرطان الثدي إلى تغيير في علاقة المريض بالطعام، إذ تؤثر الأعراض الناتجة عن العلاج، وزيادة التوتر على الشهية.أهمية فحص سرطان الثديتعاني العديد من النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر من انقطاع الطمث المبكر، والذي يعزى إلى مجموعة من العوامل الوراثية، ونمط الحياة والعوامل البيئية، ويمكن أن يؤدي انقطاع الطمث المبكر إلى أعراض مختلفة مثل الهبات الساخنة، وزيادة الوزن، وتقلب المزاج والنزيف غير المنتظم، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.فيما يلي مجموعة من استراتيجيات الحفاظ على نظام غذائي صحي أثناء علاج سرطان الثدي:شرب الماء

يجب شرب 2 إلى 3 لترات من السوائل يومياً على الأقل، ومن المهم أيضاً تجنب سوائل الكافيين قدر المستطاع، لأن السوائل تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم وضغط الدم. كما أنه يساعد على منع الإمساك أو تقليل حدوثه ويسمح للأعضاء بتصفية النفايات والسموم.

تناول الأطعمة النباتية

يساعد في دعم صحة الإنسان، لأن الأطعمة النباتية تحتوي على المغذيات النباتية، المهمة لمكافحة سرطان الثدي، وتشمل هذه الأطعمة الفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب.

تناول وجبات صغيرة خلال اليوم أثناء العلاج

يعد تناول وجبات صغيرة من خمس إلى ست مرات يومياً ممارسة جيدة. يمكن للجسم أن يأخذ نصيبه فقط من العناصر الغذائية يومياً. لذلك، من الأفضل توزيع الوجبات على مدار اليوم.

زيادة تناول البروتين والمواد المغذية

في حالة علاج السرطان، تكون احتياجات الجسم من البروتين أعلى، لأنها تساعد في الحفاظ على القوة، وتكون في البقوليات واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والبيض والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور وفول الصويا ومنتجات الألبان، وتوجد أيضاً كميات صغيرة من البروتين في الخضار والحبوب الكاملة. تختلف احتياجات الشخص حسب عدة عوامل، مثل العمر والوزن والطول ومستوى النشاط.

اختيار العلاج المناسب

لكل خيار آثار جانبية معينة، ويمكن لخيارات العلاج المتقدمة أن تقلل من الآثار الجانبية مثل فقدان الشهية وتوفر نظرة ثاقبة لما يمكن أن تتوقعه أثناء عملية العلاج.



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