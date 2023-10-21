قتيلان وجريحان على الأقلّ بضربات روسية في جنوب أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت ضربات روسية عدة بمقتل ما لا يقلّ عن شخصَين وإصابة اثنين آخرين في جنوب أوكرانيا في الساعات الـ24 الأخيرة، لا سيّما في مدينة كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، وفقاً لوكالة ((الصحافة الفرنسية)).مساء أمس الجمعة، أدّى قصف منطقة سكنية إلى مقتل شخص وإصابة آخر في كريفي ريغ في منطقة دنيبروبتروفسك، بحسب الشرطة الوطنية.



وقال مكتب الرئاسة إن المرأة الجريحة تبلغ 57 عاماً وأُصيبت بشظية ونُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.



وأوضحت الشرطة أن حريقاً اندلع أيضاً خلال الليل بسبب ضربة على مجمع صناعي وأخمدت النيران لاحقا.



وأضاف المكتب الرئاسي ((تضررت منشآت حيوية)).

إلى الجنوب، في منطقة خيرسون، أدّت سلسلة من الضربات إلى مقتل شخص وإصابة آخر منذ صباح أمس الجمعة، وفق المصدر نفسه.



وتسببت هجمات في إصابة ما مجموعه شخصَين في منطقتَي خاركيف ودونيتسك في الشرق، بحسب السلطات.



وأشار المكتب الرئاسي إلى أن عدة بلدات في دونيتسك تعرّضت ((لنيران الروس)) بينها أفدييفكا.



وتقع مدينة أفدييفكا على الجبهة منذ العام 2014 وعلى بعد 13 كيلومترا شمال دونيتسك ((العاصمة)) الخاضعة للسيطرة الروسية للمنطقة التي تحمل الاسم نفسه والتي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها العام الماضي.

الشرق الأوسط