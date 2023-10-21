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تسريبات عن عصيان بوزارة الخارجية الأميركية وبلينكن يقر بظروف صعبة

10/21/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بالأثر الذي تركته الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية على موظفيه، وسط تقارير إعلامية أفادت عن التخطيط لعصيان داخل الوزارة، احتجاجا على طريقة تعامل واشنطن مع هذا النزاع.


ووجّه بلينكن رسالة إلى جميع موظفي وزارته أشار فيها إلى الظروف“الصعبة” التي تؤثر في السلك الدبلوماسي الأميركي، الذي يشعر بعض المنتمين إليه بـ”موجات الخوف والتعصب”، التي يولّدها النزاع.


وتعهد المسؤولون الأميركيون وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن وبلينكن بالدعم الثابت للاحتلال، حيث باركا علنا رد الفعل الانتقامي .

وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني، وتدمير أحياء بكاملها وقطع المياه والكهرباء عن السكان، وخروج مستشفيات عن الخدمة


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