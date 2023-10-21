تسريبات عن عصيان بوزارة الخارجية الأميركية وبلينكن يقر بظروف صعبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بالأثر الذي تركته الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية على موظفيه، وسط تقارير إعلامية أفادت عن التخطيط لعصيان داخل الوزارة، احتجاجا على طريقة تعامل واشنطن مع هذا النزاع.
ووجّه بلينكن رسالة إلى جميع موظفي وزارته أشار فيها إلى الظروف“الصعبة” التي تؤثر في السلك الدبلوماسي الأميركي، الذي يشعر بعض المنتمين إليه بـ”موجات الخوف والتعصب”، التي يولّدها النزاع.
وتعهد المسؤولون الأميركيون وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن وبلينكن بالدعم الثابت للاحتلال، حيث باركا علنا رد الفعل الانتقامي .
وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني، وتدمير أحياء بكاملها وقطع المياه والكهرباء عن السكان، وخروج مستشفيات عن الخدمة
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