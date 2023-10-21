شهيد وإصابات باستهداف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد مواطن فلسطيني ، وأصيب عدد آخر بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسل"وفا " ، بأن طيران الاحتلال استهدف منزل المواطن الفلسطيني إسماعيل بدير في دير البلح، ما أدى لاستشهاده على الأقل ووقوع عدة إصابات.
واستهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة "الشنطي" قرب جامعة القدس المفتوحة ، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء ووقوع عدد كبير من الإصابات.
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