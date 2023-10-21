شهيد وإصابات باستهداف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد مواطن فلسطيني ، وأصيب عدد آخر بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.



وأفاد مراسل"وفا " ، بأن طيران الاحتلال استهدف منزل المواطن الفلسطيني إسماعيل بدير في دير البلح، ما أدى لاستشهاده على الأقل ووقوع عدة إصابات.



واستهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة "الشنطي" قرب جامعة القدس المفتوحة ، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء ووقوع عدد كبير من الإصابات.

