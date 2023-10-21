إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة البث العبرية، بأن هناك إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، في وقت السبت، أنها قصفت مستوطنة "سديروت" في محيط قطاع غزة برشقة صاروخية، حيث دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات قرب القطاع.
وأضافت كتائب القسام في حسابها على تلغرام، أنها قصفت أيضا كيبوتس "نيريم" بقذاف الهاون، ضمن معركة طوفان الأقصى التي دخلت أسبوعها الثالث، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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