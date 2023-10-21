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إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

10/21/2023 10:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة البث العبرية، بأن هناك إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، في وقت السبت، أنها قصفت مستوطنة "سديروت" في محيط قطاع غزة برشقة صاروخية، حيث دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات قرب القطاع.
وأضافت كتائب القسام في حسابها على تلغرام، أنها قصفت أيضا كيبوتس "نيريم" بقذاف الهاون، ضمن معركة طوفان الأقصى التي دخلت أسبوعها الثالث، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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