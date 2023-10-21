كتائب القسام تجدد القصف على تل ابيب رداً على المجازر الصهيونية

كتائب القسام تجدد القصف على تل ابيب رداً على المجازر الصهيونية
التاريخ
10/21/2023 10:12:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
جددت كتائب القسام القصف على تل ابيب المحتلة ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة .
وكانت قد استهدفت كيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون
كما واطلقت رشقات صاروخية على "سديروت" المحتلة
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