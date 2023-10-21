وزارة الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي

وزارة الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي
التاريخ
10/21/2023 10:12:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال جمهورية التشيك، للاحتجاج على ما قامت به وزارة الخارجية التشيكية مؤخرا.
وتم توجيه احتجاج شديد اللهجة للقائم بالأعمال على الدور الذي تلعبه جمهورية التشيك في الصراع الأوكراني.
RT
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