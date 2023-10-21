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وزارة الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي

10/21/2023 10:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال جمهورية التشيك، للاحتجاج على ما قامت به وزارة الخارجية التشيكية مؤخرا.
وتم توجيه احتجاج شديد اللهجة للقائم بالأعمال على الدور الذي تلعبه جمهورية التشيك في الصراع الأوكراني.

RT


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