تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الاجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .
ليـــلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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