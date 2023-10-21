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الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى ومدرسة تؤوي نازحين

10/21/2023 10:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصف الاحتلال الإسرائيلي السبت محيط مستشفى ناصر في خان يونس، ومدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تأوي الآلاف من النازحين
وقالت وسائل اعلام إنّ مستشفى ناصر الذي استهدف الاحتلال الإسرائيلي محيطه يضم بالإضافة إلى المرضى والجرحى آلاف النازحين.

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