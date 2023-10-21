الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى ومدرسة تؤوي نازحين

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى ومدرسة تؤوي نازحين
التاريخ
10/21/2023 10:12:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصف الاحتلال الإسرائيلي السبت محيط مستشفى ناصر في خان يونس، ومدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تأوي الآلاف من النازحين
وقالت وسائل اعلام إنّ مستشفى ناصر الذي استهدف الاحتلال الإسرائيلي محيطه يضم بالإضافة إلى المرضى والجرحى آلاف النازحين.
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