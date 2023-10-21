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في تحديث جديد وبعد الإفراج عن أمريكيتين.. الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأسرى في غزة

10/21/2023 10:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة وعن مقتل 307 عناصر في صفوفه.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الجنرال دانيال هاغاري في التحديث اليومي، إنه تم إبلاغ 210 عائلات مختطفين لدى حماس، وقال: "هدفنا هو إعادة المختطفين إلى ديارهم" وفق روسيا اليوم.

وقال هاغاري إن "أكثر من خمس الصواريخ التي أطلقت من غزة منذ يوم أمس سقطت في أراضيها، ما أسفر عن مقتل سكانها".

ودعا مجددا سكان شمال قطاع غزة إلى الإخلاء إلى الجزء الجنوبي منه.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الإفراج عن متحجزتين أمريكيتين، لدواع إنسانية بمساع قطرية.

وقالت "كتائب القسام" إن الخطوة جاءت "لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وفي الـ11 من أكتوبر، أطلقت حركة حماس سراح محتجزة وولديها لأسباب إنسانية.


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